Ajax volgt met Adidas-logo op nieuw uitshirt voorbeeld van Real Madrid, Liverpool en Arsenal

De eerste details van het nieuwe uitshirt van Ajax voor het seizoen 2026/27 zijn uitgelekt. Volgens het platform Opaleak kiest Adidas voor een gewaagde en nog niet eerder gebruikte kleurencombinatie: zwart met 'hazy oranje'. De berichtgeving wordt bevestigd door Footy-Headlines.

Het ontwerp wijkt af van de meer traditionele uittenues van de afgelopen jaren. Het zwarte shirt vormt de basis, terwijl het ‘Hazy Orange’ zorgt voor subtiele, gedempte accenten. Daarmee krijgt het tenue een moderne uitstraling.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend detail: het nieuwe uitshirt zal het klassieke Adidas Trefoil-logo dragen, net als bij andere topclubs die in 2026/27 met een retro-element teruggrijpen op de jaren ’90. Voor Ajax betekent dat een samensmelting van modern design en nostalgische elementen. Clubs als Real Madrid, Liverpool en Arsenal hebben het Adidas Trefoil-logo op hun derde shirts staan.

Het tenue is nog niet officieel gepresenteerd.Ajax De club speelt dit seizoen in een donkerblauw uitshirt, met lichtblauwe en mintgroene details. In het seizoen 2018/19, toen de halve finale van de Champions League werd bereikt, speelde Ajax voor het laatst in een zwart uittenue.

