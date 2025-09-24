‘Ik zie liever hem bij Ajax dan Heitinga’

Dick Lukkien maakt dit seizoen indruk met FC Groningen en staat na zes speelrondes op de vierde plaats. Bij Voetbalpraat is men van mening dat de oefenmeester op termijn zeker een stap hogerop kan maken, maar de vrees bestaat dat hij door zijn presentatie geen kans gaat krijgen bij een topclub.

Lukkien doet het momenteel erg goed met FC Groningen, maar hij is nog niet genoemd als potentiële kandidaat voor een topclub. Tijmen van Wissing van RTV Oost denkt dat zijn presentatie hierin meespeelt. “We zagen hem net ook nog voor het scherm. Dan staat hij daar bezweet in een polo”, stelt de journalist. “Ik denk niet dat de topclubs direct denken: dat is een uithangbord voor onze topclub.” Van Wissing stelt dat er dan minder snel naar zijn kwaliteiten wordt gekeken.

Artikel gaat verder onder video

Kees Kwakman werpt op dat John Heitinga en Maarten Martens van respectievelijk Ajax en AZ ook geen schoolvoorbeelden van uithangborden zijn. “Elke club heeft liever een Arne Slot, zoals hij naar buiten treedt in de media”, stelt de oud-prof. Van Wissing vraagt zich vervolgens af of presentatie niet heeft meegespeeld bij Erik ten Hag en René Hake. “Ik denk dat het heel veel uitmaakt”, beantwoordt hij zijn eigen vraag. “Ik zou liever Lukkien bij Ajax aan het werk zien dan John Heitinga.”

Van de twee voorbeelden die Van Wissing noemt, heeft Ten Hag uiteindelijk wel de kans gehad bij Ajax, beaamt hij. “Maar Hake heeft nooit een kans gehad bij een topclub. Dat heeft met zijn voorkomen te maken, denk ik. En zijn geschiedenis als voetballer”, doelt hij op de amateurloopbaan van de huidige assistent van Robin van Persie. Kwakman beaamt dat Lukkien inhoudelijk erg sterk is. “Als je het geluid uitzet denk je misschien: daar staat iemand met een polootje en bezweet. Maar als je gewoon luistert naar wat hij zegt… En nooit klagen ook, als het een keer tegenzit. Ook niet over de scheidsrechters.”