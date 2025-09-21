Kraay ziet grote ‘schande’ in de Eredivisie: ‘Zelfs een blind paard ziet dit!’

Hans Kraay junior staat volledig versteld van het niveau van de Nederlandse arbitrage, zo stelt hij bij Goedemorgen Eredivisie. Volgens de analist wordt het ‘met de week erger’. Erwin Blank negeerde zaterdag de VAR en keurde een doelpunt van FC Groningen na een duwfout tegen Telstar goed.

FC Groningen won zaterdag met 2-0 van Telstar, maar de tweede treffer van de noorderlingen is discutabel te noemen. Nadat Tyrese Noslin een duw in de rug kreeg van Wouter Prins, kon Oskar Zawada binnenprikken. Blank werd naar het scherm geroepen, maar keurde de treffer alsnog goed. “Echt even serieus”, begint Kraay wanneer het onderwerp wordt aangesneden bij Goedemorgen Eredivisie. “Met de goeden uitgezonderd wordt het met de week erger. Vorige week Robin Hensgens in de fout, Alex Bos in de fout… En nu Erwin Blank.”

Artikel gaat verder onder video

Als de analist het beeld van de duw van Prins ziet, vraagt hij zich af waarom de arbiter hier ‘vijftien keer’ naar moest kijken. “Hij vindt het niks en wordt naar het scherm geroepen. Dat is hartstikke goed van de VAR, dat is Martijn Vos. Maar zelfs een blind paard ziet dat dit een ongelofelijke duw is. Dit is toch niet normaal! Hij gaat naar het scherm en ziet wat wij ook zien. Dan ben je echt niet goed.”

Waar Blank in de ogen van Kraay helemaal niets goed heeft gedaan, krijgt Vos wel lof. “Als ik Vos van de VAR was, zou ik zeggen: Weet je wat, ik neem mijn broodtrommel mee, ik ga naar huis en zeg tegen Raymond van Meenen (scheidsrechtersbaas, red.) dat hij me nooit meer in dat VAR-hok hoeft te zetten. Als er toch niet naar je geluisterd wordt… Dit is echt schan-da-lig!” Tafelgenoot en Sparta-verdediger Bruno Martins Indi beaamt dat dit ‘honderd procent’ een overtreding is.