Kenneth Perez heeft weinig genoten van zijn voetbalcarrière. Dat onthult de oud-voetballer in gesprek met Playboy. Het had er volgens de voormalig middenvelder, die tegenwoordig analist voor ESPN is, vooral mee te maken dat de wedstrijden elkaar zo snel opvolgden.

Perez speelde in Nederland voor MVV, AZ, Ajax, PSV en FC Twente. In de zomer van 2010 hing de inmiddels 51-jarige Deen zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen. Dit deed hij nadat hij in het seizoen 2009-2010 kampioen werd met FC Twente. In zijn carrière speelde Perez ook nog 24 interlands voor het Deense nationale team, waarin hij tweemaal trefzeker was.

In gesprek met Playboy wordt Perez er op gewezen dat hij eigenlijk een prachtig leven heeft, ondanks de ziekte van zijn. "Ja, en soms waardeer ik dat niet genoeg", is hij eerlijk. "Ik heb ook zo weinig van mijn voetbalcarrière genoten, want elke keer is het weer de volgende wedstrijd, en de volgende, en de volgende. En ik kan wel jaloersmakend kijken naar mensen die echt kunnen genieten in het moment."

"Dat heb ik niet" vervolgt Perez. "Ik liep ooit de marathon van New York voor een goed doel met andere topsporters als Erben Wennemars, Jan van Halst en tennisser John van Lottum. Ik wilde 3.30 lopen, dat was het doel, maar ik heb spijt dat ik zo'n doel voor ogen had, want daar ging al mijn aandacht naartoe. En waarom? Who fucking cares of ik er een kwartiertje langer over doe? Nu had ik een beetje om me heen kunnen kijken en kunnen genieten van die stad. Hoe dom kun je zijn?", besluit de Deen.