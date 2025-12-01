Kenneth Perez is enorm geschrokken van een foto die rondgaat na het gestaakte duel tussen Ajax en FC Groningen. Op de bizarre beelden zijn twee personen te zien die lanceerbuizen richten naar het speelveld. Volgens de ESPN-analist is het onbegrijpelijk dat zulke voorwerpen het stadion in konden worden gesmokkeld, en hij vreest zelfs voor zware ongevallen, zo zegt hij bij Voetbalpraat.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen.

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen.

In de warming-up werd de actie al klaargestoomd door de F-Side, zo blijkt uit de foto die volop circuleert op sociale media. Perez kan zijn ogen niet geloven. “Die foto die wij ook toonden bij Dit Was Het Weekend: dat waren twee jongens bij de warming-up met een soort bazooka. Ze stonden klaar om die vuurpijlen af te schieten”, zegt de Deen vol verbijstering.

Volgens Perez had de situatie nog veel erger kunnen aflopen. “Ze zaten al klaar, dus ze waren al door de nooduitgang gebroken… Ik dacht: het was gelukkig ‘maar’ vuurwerk, maar als je echt kwaad wil, kan dat dus gewoon supermakkelijk", benadrukt de analist, doelend op het meeslepen van – bijvoorbeeld – wapens.

Perez herhaalt zijn zorgen: “Het is dat het ‘maar’ vuurwerk is, maar als het écht iets ergs is… Als je écht iets kwaads wil doen, bijvoorbeeld de linksback wil raken… Ik schrok van die foto. Ik hoopte dat het AI was, dat het niet klopte. Maar het schijnt echt zo te zijn. Dat is best wel verontrustend", aldus de oud-voetballer van Ajax.