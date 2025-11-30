Bizarre foto van Ajax - FC Groningen gaat rond op sociale media

Op sociale media gaat een foto rond van twee supporters van Ajax die zich voorbereiden om vuurwerk af te steken tegen FC Groningen. Op de foto zijn twee personen te zien, volledig gehuld in het zwart, die lanceerbuizen vasthouden.

"Moments before disaster", schrijft het hooliganaccount Casual Ultra Official via sociale media. Ook circuleren beelden waarop te zien is hoe supporters van Ajax de controle van stewards in de Johan Cruijff ArenA hebben omzeild. Via een nooduitgang zouden fans de veiligheidscontroles hebben ontweken.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen.

De grote vraag is hoe de gigantische hoeveelheid vuurwerk door de veiligheidscontrole heeft kunnen komen, zeker omdat Ajax al extra maatregelen had genomen. Zo patrouilleerden er onder meer speurhonden bij de vakken.

Op de beelden is te zien dat supporters van Ajax die al waren gefouilleerd, de nooduitgang openzetten voor andere fans. Deze personen konden zo de controle omzeilen en ongehinderd hun weg naar de tribune vinden.

Ajax heeft in een statement op de website laten weten dat de club tal van maatregelen heeft getroffen om deze gitzwarte avond te voorkomen. "De toeschouwers die in het bewuste deel van het stadion waren, zijn gefouilleerd. Ook zijn honden ingezet om vuurwerk op te sporen, zowel in het stadion voordat het openging, als bij de instroom van de toeschouwers."