Feyenoord heeft een grote fout gemaakt door miljoenen euro’s te betalen voor de komst van en , zo stelt Kenneth Perez in Dit was het Weekend. Beide miljoenenaanwinsten maken nauwelijks minuten en moeten jeugdspelers voor zich dulden.

Feyenoord betaalde afgelopen zomer zes miljoen euro aan Benfica voor de komst van Tengstedt, terwijl Borges voor tien miljoen euro overkwam van FC Porto. Beide bedragen kunnen middels bonussen nog oplopen. Echt succesvol zijn beide transfers nog niet. De Portugese vleugelspeler speelde over zes wedstrijden pas 243 minuten, waarin hij een keer scoorde. Tengstedt heeft nog minder perspectief, met 104 speelminuten in zes duels.

Artikel gaat verder onder video

Ook zondag tegen Telstar (1-2 zege) bleven beide spelers de hele wedstrijd op de bank. “We hebben het vaak over de aankopen van Ajax, die twee jongens van 25 miljoen euro bij elkaar”, begint Perez zijn relaas, doelend op Oscar Gloukh en Raúl Moro. “Maar wat ze bij Feyenoord hebben gedaan… Borges voor elf miljoen, 0,0 minuten. En dan Tengstedt voor zes, zeven miljoen… Dat is bij elkaar voor Feyenoord echt heel veel geld.”

Kees Kwakman voegt eraan toe dat hij Gaoussou Diarra ook geen indruk vond maken tegen Telstar. “Maar die speelde dan vandaag, wel dramatisch”, antwoordt Perez. “Maar die twee, die zijn niet eens in de buurt.” Tengstedt moest de afgelopen twee wedstrijden toezien hoe Shaqueel van Persie mocht invallen, terwijl Borges met Aymen Sliti ook een jeugdspeler boven zich heeft in de pikorde. “Daar heeft Feyenoord zeventien, achttien miljoen voor betaald. Dat vind ik héél opvallend.” Milan van Dongen neemt de term ‘kapitaalvernietiging’ in de mond. “Dat vind ik wel”, beaamt Perez.