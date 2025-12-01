Feyenoord heeft een grote fout gemaakt door miljoenen euro’s te betalen voor de komst van Casper Tengstedt en Gonçalo Borges, zo stelt Kenneth Perez in Dit was het Weekend. Beide miljoenenaanwinsten maken nauwelijks minuten en moeten jeugdspelers voor zich dulden.
Feyenoord betaalde afgelopen zomer zes miljoen euro aan Benfica voor de komst van Tengstedt, terwijl Borges voor tien miljoen euro overkwam van FC Porto. Beide bedragen kunnen middels bonussen nog oplopen. Echt succesvol zijn beide transfers nog niet. De Portugese vleugelspeler speelde over zes wedstrijden pas 243 minuten, waarin hij een keer scoorde. Tengstedt heeft nog minder perspectief, met 104 speelminuten in zes duels.
Ook zondag tegen Telstar (1-2 zege) bleven beide spelers de hele wedstrijd op de bank. “We hebben het vaak over de aankopen van Ajax, die twee jongens van 25 miljoen euro bij elkaar”, begint Perez zijn relaas, doelend op Oscar Gloukh en Raúl Moro. “Maar wat ze bij Feyenoord hebben gedaan… Borges voor elf miljoen, 0,0 minuten. En dan Tengstedt voor zes, zeven miljoen… Dat is bij elkaar voor Feyenoord echt heel veel geld.”
Kees Kwakman voegt eraan toe dat hij Gaoussou Diarra ook geen indruk vond maken tegen Telstar. “Maar die speelde dan vandaag, wel dramatisch”, antwoordt Perez. “Maar die twee, die zijn niet eens in de buurt.” Tengstedt moest de afgelopen twee wedstrijden toezien hoe Shaqueel van Persie mocht invallen, terwijl Borges met Aymen Sliti ook een jeugdspeler boven zich heeft in de pikorde. “Daar heeft Feyenoord zeventien, achttien miljoen voor betaald. Dat vind ik héél opvallend.” Milan van Dongen neemt de term ‘kapitaalvernietiging’ in de mond. “Dat vind ik wel”, beaamt Perez.
Perez ziet dit scherp, maar vergeet ook dat Steijn met 15mln hier eigenlijk ook bij hoort (en zerrouki, ivanusec en timber die gratis vertrekt). Benieuwd hoe te kloese en van persie dit oppakken. Slot maakte spelers meer waard. Van Persie doet aan kapitaalvernietiging. Goed opgemerkt dus van Perez, maar wat gaat feijenoord hier aan doen? Kijkt de RvC mee?
@FrankdeG minimaal 2e worden voor een CL ticket. En basisspelers voor minimaal 30 miljoen verkopen. Zo lossen ze het op in Rotterdam. Feyenoord is de club die het meeste verdiend heeft afgelopen transferzomer als ik mij niet vergist. RvC kijken we mee?
