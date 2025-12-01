‘Timber schold Steijn helemaal verrot tijdens Telstar - Feyenoord’

neemt Feyenoord momenteel op sleeptouw, zo stelt Dennis Kranenburg in De Verlenging van Rijnmond. Een moment tussen de 24-jarige middenvelder en in de slotfase van de uitwedstrijd bij Telstar (1-2 zege) illustreerde dat volgens de verslaggever goed.

Feyenoord wist zondag eindelijk weer eens een zege bij te schrijven. Na opeenvolgende nederlagen tegen VfB Stuttgart, Go Ahead Eagles, NEC en Celtic wist de ploeg van Robin van Persie op bezoek bij Telstar met 1-2 te winnen. In de slotfase werd het nog spannend voor de Rotterdammers, toen de thuisploeg in de 89ste minuut de aansluitingstreffer maakte via Kay Tejan.

In Velsen-Zuid begonnen de Rotterdammers zonder aanvoerder Steijn in de basisopstelling. De aanvallende middenvelder maakte acht minuten voor tijd als invaller zijn opwachting. Van Persie koos voor een middenveld met Luciano Valente, Oussama Targhalline en Timber. Volgens Kranenburg had de trainer behoefte aan hun loopvermogen in zijn ploeg. “Je kunt ook stellen dat Feyenoord vier middenvelders heeft en daarin rouleert, zodat niet één speler wordt overvraagd.”

Timber beschikt over een aflopend contract bij Feyenoord en weigert dit vooralsnog te verlengen. Daardoor is de middenvelder vaak het onderwerp van gesprek. Kranenburg heeft echter wel begrip voor de keuze van Van Persie voor Timber. “Hij kan het verschil maken. Hij neemt zijn ploeg op sleeptouw en schold Steijn aan het einde van de wedstrijd ook even helemaal verrot”, aldus de journalist. “Steijn bood zich aan in de slotfase, en Timber vond dat hij rustig aan moest doen en elke seconde moest pakken die nog te pakken viel”, illustreert hij het verschil tussen beide spelers.