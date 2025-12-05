Live voetbal 7

Oranje zit volgens FIFA-cijfers in zwaarste poule op WK 2026

Ronald Koeman tijdens Polen - Nederland
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
5 december 2025, 20:26

Het Nederlands elftal is tijdens de loting van het WK 2026 gekoppeld aan Japan, Tunesië en de winnaar van Play-Off B (Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië). Het blijkt een zware loting te zijn.

Volgens journalist Bart Frouws heeft Oranje op basis van de FIFA-ranking zwaar geloot. "Voor wat het waard is: op basis van de FIFA-ranking van alle landen (en het beste land in elke PO-route) zit Oranje in de zwaarste groep", schrijft Frouws op sociale media.

Artikel gaat verder onder video

Japan, dat onlangs nog een verrassende 3-2 overwinning boekte op het sterke Brazilië, is volgens de FIFA-ranking de sterkste tegenstander van Oranje. Het land staat op plek achttien, terwijl Nederland zelf zevende staat.

Tunesië staat op plek veertig en lijkt in eerste instantie een ploeg waar Oranje van moet winnen. Dan wacht nog de play-offwinnaar. Nederland zit in de zwaarste poule van het WK als het Oekraïne treft, dat op plek 28 staat.

➡️ Meer nieuws over de loting van het WK

Lees ook:
Loting voor het WK 2026

FCUpdate Extra Tijd: 'Groep C is het horrorscenario voor Oranje bij de loting'

  • Gisteren, 18:20
  • Gisteren, 18:20
Dick Advocaat en René van der Gijp

Van der Gijp verbaast zich om Advocaat: ‘Op tv andere mening dan achter de schermen’

  • Gisteren, 14:37
  • Gisteren, 14:37
Rafael van der Vaart

Van der Vaart hekelt suggesties voor Til in Oranje

  • Gisteren, 11:54
  • Gisteren, 11:54
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ferrari412T2
104 Reacties
802 Dagen lid
460 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die Belgen hebben alweer voor de zoveelste keer stinkgeluk met de loting!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ferrari412T2
104 Reacties
802 Dagen lid
460 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die Belgen hebben alweer voor de zoveelste keer stinkgeluk met de loting!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel