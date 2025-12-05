Het Nederlands elftal is tijdens de loting van het WK 2026 gekoppeld aan Japan, Tunesië en de winnaar van Play-Off B (Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië). Het blijkt een zware loting te zijn.

Volgens journalist Bart Frouws heeft Oranje op basis van de FIFA-ranking zwaar geloot. "Voor wat het waard is: op basis van de FIFA-ranking van alle landen (en het beste land in elke PO-route) zit Oranje in de zwaarste groep", schrijft Frouws op sociale media.

Artikel gaat verder onder video

Japan, dat onlangs nog een verrassende 3-2 overwinning boekte op het sterke Brazilië, is volgens de FIFA-ranking de sterkste tegenstander van Oranje. Het land staat op plek achttien, terwijl Nederland zelf zevende staat.

Tunesië staat op plek veertig en lijkt in eerste instantie een ploeg waar Oranje van moet winnen. Dan wacht nog de play-offwinnaar. Nederland zit in de zwaarste poule van het WK als het Oekraïne treft, dat op plek 28 staat.