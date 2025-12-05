Kenneth Perez kijkt af en toe naar Vandaag Inside, maar is toch zeer te spreken over de talkshow met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Volgens de ESPN-analist is het knap om een format te bedenken dat zoveel mensen aanspreekt.

Vandaag Inside is zeer populair en trekt dagelijks rond de miljoen kijkers. Daarnaast schreef het praatprogramma van SBS6 dit jaar geschiedenis door voor de tweede keer de Gouden Televizierring te winnen. Of Perez vaak kijkt naar Vandaag Inside? "Incidenteel", geeft hij eerlijk toe in gesprek met de Playboy.

"Maar ik vind het ongelooflijk knap dat je een format bedenkt dat zoveel mensen aanspreekt", vervolgt de Deense oud-voetballer. "En ik denk dat zij echt een goed publiek hebben gevonden voor de manier waarmee zij televisie maken. Het is echt knap als je een groot bereik weet te vinden en dat het ook nog relevantie heeft wat je maakt. En dat heeft het, zeker door de tijd waarin we nu zitten met al die polarisatie en politieke onrust."

Perez ziet groot minpunt bij Vandaag Inside

Toch heeft Perez ook een punt van kritiek op Vandaag Inside. "Alleen hoeft van mij de premier daar niet te gaan zitten. Met Rutte had ik plaatsvervangende schaamte", erkent de voetbalanalist. "Dat hij zich voor die paar extra stemmen zich zo voor schut laat zetten… Ik vind hem niet te groot voor dat programma, en het programma niet laag bij de grond, maar het ging over zijn seksleven en de premier kreeg ook nog een dildo. Dat hij zich daarvoor leende vind ik echt te stom voor woorden", besluit hij kritisch.