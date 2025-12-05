Zerrouki eerlijk over Feyenoord-vertrek: 'Het buitenland zou ik mooi vinden'

speelt momenteel op huurbasis bij FC Twente, maar weet nog niet of hij komende zomer terugkeert bij Feyenoord. De Algerijns international staat namelijk open voor een stap naar het buitenland, terwijl ook een langer verblijf in Enschede een optie is.

Zerrouki maakte in de zomer van 2023 voor zo'n zeven miljoen euro de overstap van FC Twente naar Feyenoord. In Rotterdam werd hij nooit echt een vaste waarde en kreeg hij vooral veel kritiek van de supporters. Afgelopen zomer leek de 27-jarige middenvelder op weg naar het buitenland, maar toen FC Twente kwam besloot hij om daar tijdelijk terug te keren.

Wat er daarna gaat gebeuren met de controleur? "Ik heb hierna nog één jaar contract bij Feyenoord. En ja, we zullen zien wat er gaat gebeuren", aldus Zerrouki in de podcast Sinds 1965 van FC Twente. "Ik wil dit seizoen zo goed mogelijk presteren en mooie dingen meemaken. Daarna ga ik vooral op basis van gevoel kijken wat er komt en wat goed voelt."

Een transfer naar buitenland is daarbij ook nog altijd een optie voor Zerrouki. "Ik denk dat elke voetballer ook wel een ambitie heeft om nog in het buitenland te spelen", erkent hij. "En ik zou dat ook persoonlijk mooi vinden. Ik had ook verwacht dat ik dit seizoen eigenlijk in het buitenland zou spelen en dat zou eigenlijk ook gebeuren. Maar toen kwam FC Twente, waar ik het uiteindelijk voor heb gekozen."

Bij FC Twente blijven ook optie voor Zerrouki

Ook een langer verblijf bij FC Twente sluit Zerrouki niet uit. "Wie weet speel ik hier nog een paar jaar, dat weet je niet. Dat is het mooie van voetbal dat je dingen niet kunt voorspellen", aldus Zerrouki, die met de Tukkers een duidelijk doel voor ogen heeft. "Dit jaar spelen we ook nog voor de beker met Twente. Dat is de snelste weg naar Europa. Dat zou prachtig zijn… We weten allemaal wat dat kan betekenen voor de regio.", besluit hij.