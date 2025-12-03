Het bekerduel tussen PEC Zwolle en AZ is in de slotfase stilgelegd door scheidsrechter Danny Makkelie. Nadat Ibrahim Sadiq de 1-3 maakte namens de Alkmaarders, richtten de fans van PEC Zwolle hun frustratie op de arbiter. "Bedroevend", stelt commentator Vincent Schildkamp.

Supporters van PEC Zwolle waren van mening dat er een overtreding voorafging aan de goal van Sadiq. Op beelden is te zien dat daar nauwelijks sprake van was. Tijdens de doelpuntenviering vlogen er tientallen bekers bier het veld op, waarna Makkelie het duel tijdelijk stillegde. "Danny weet de uitslag al", klonk het vervolgens vanaf de tribunes.

“Keer op keer wordt het Nederlandse voetbal gegijzeld door mensen die niet met teleurstelling om kunnen gaan”, hekelt ESPN-commentator Schildkamp.

De frustratie van de PEC-fans had mogelijk te maken met de 1-2, die zo’n tien minuten eerder viel. Sven Mijnans knikte een voorzet binnen, maar leek zich in buitenspelpositie te bevinden. Grensrechter Jan de Vries hield de vlag omlaag. Omdat er geen VAR aanwezig was bij het duel, bleef de goal staan.