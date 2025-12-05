Ajax heeft tien tot vijftien verdachten geïdentificeerd van de vuurwerkactie bij Ajax - FC Groningen van afgelopen zondag. Dat meldt Ajax tegenover het ANP. De Amsterdamse club heeft de verdachten kunnen identificeren na het bekijken van de beelden. Daarnaast gaat de Johan Cruijff ArenA uiterlijk begin volgende week aangifte doen tegen deze verdachten.
Het duel tussen Ajax en FC Groningen was afgelopen zondag nog geen vijf minuten onderweg toen het al misging. De F-Side stak gigantisch veel vuurwerk af, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis besloot om het duel stil te leggen. Na een onderbreking van zo'n veertig minuten werd het duel hervat, maar ook toen werd er weer met vuurwerk gegooid. Daarop besloot Nijhuis om de wedstrijd definitief te staken.
Niet alleen werd er tot tweemaal toe een grote hoeveelheid vuurwerk afgestoken in de ArenA. Ook werden er stewards belaagd en werd een nooduitgang geforceerd. Op deze manier konden supporters ongecontroleerd het stadion in komen. Inmiddels heeft Ajax op basis van de beelden tien tot vijftien verdachten kunnen identificeren, die zich schuldig hebben gemaakt aan huisvredebreuk, openlijke geweldpleging en brandstichting.
De Johan Cruijff ArenA gaat aangifte doen van al deze feiten. Dit is besloten naar overleg met de politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie. Waarom de Johan Cruijff ArenA aangifte doet en niet Ajax is omdat de schade die werd aangericht vooral het stadion treft. Ajax huurt het stadion en de stewards zijn een verantwoordelijkheid voor beide partijen. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Heel goed dat Ajax aangifte doet tegen de criminelen die de nooduitgangen hebben geforceerd. Dit heeft niks te maken met voetbal of Ajax. Het zijn criminelen en het is aan de politie om ze op te pakken en zwaar te straffen. De KNVB zal zien dat ajax er alles aan gedaan heeft en voor deze georganiseerde misdaad geen blaam treft.
In het artikel hierover worden deze gasten als supporters omschreven wat een hele foute benaming is want het zijn hooligans niet meer, niet minder (de echte supporters zitten in het stadion om op een ontspannende manier naar een wedstrijd te kijken en daar komen deze gasten niet voor). Daarnaast moet de overheid nu eens echt zware straffen uitdelen en niet van die zogenaamde taak straffen want daar lachen die gasten om. Ze moeten zo gestraft worden dat ze het een volgende keer niet meer in hun hoofd halen om zoiets nog te doen.
Ik denk dat een klein gedeelte van die groep gepakt wordt de rest weer buiten schit blijft de huidige f site is hier ook verantwoordelijk voor die hebben samen gewerkt met f site die al een verbod hadden hopelijk gaan ze hard in grijpen ze verzieken het voor de echte supporters die er na tie gaan
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Heel goed dat Ajax aangifte doet tegen de criminelen die de nooduitgangen hebben geforceerd. Dit heeft niks te maken met voetbal of Ajax. Het zijn criminelen en het is aan de politie om ze op te pakken en zwaar te straffen. De KNVB zal zien dat ajax er alles aan gedaan heeft en voor deze georganiseerde misdaad geen blaam treft.
In het artikel hierover worden deze gasten als supporters omschreven wat een hele foute benaming is want het zijn hooligans niet meer, niet minder (de echte supporters zitten in het stadion om op een ontspannende manier naar een wedstrijd te kijken en daar komen deze gasten niet voor). Daarnaast moet de overheid nu eens echt zware straffen uitdelen en niet van die zogenaamde taak straffen want daar lachen die gasten om. Ze moeten zo gestraft worden dat ze het een volgende keer niet meer in hun hoofd halen om zoiets nog te doen.
Ik denk dat een klein gedeelte van die groep gepakt wordt de rest weer buiten schit blijft de huidige f site is hier ook verantwoordelijk voor die hebben samen gewerkt met f site die al een verbod hadden hopelijk gaan ze hard in grijpen ze verzieken het voor de echte supporters die er na tie gaan