Ajax heeft tien tot vijftien verdachten geïdentificeerd van de vuurwerkactie bij Ajax - FC Groningen van afgelopen zondag. Dat meldt Ajax tegenover het ANP. De Amsterdamse club heeft de verdachten kunnen identificeren na het bekijken van de beelden. Daarnaast gaat de Johan Cruijff ArenA uiterlijk begin volgende week aangifte doen tegen deze verdachten.

Het duel tussen Ajax en FC Groningen was afgelopen zondag nog geen vijf minuten onderweg toen het al misging. De F-Side stak gigantisch veel vuurwerk af, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis besloot om het duel stil te leggen. Na een onderbreking van zo'n veertig minuten werd het duel hervat, maar ook toen werd er weer met vuurwerk gegooid. Daarop besloot Nijhuis om de wedstrijd definitief te staken.

Niet alleen werd er tot tweemaal toe een grote hoeveelheid vuurwerk afgestoken in de ArenA. Ook werden er stewards belaagd en werd een nooduitgang geforceerd. Op deze manier konden supporters ongecontroleerd het stadion in komen. Inmiddels heeft Ajax op basis van de beelden tien tot vijftien verdachten kunnen identificeren, die zich schuldig hebben gemaakt aan huisvredebreuk, openlijke geweldpleging en brandstichting.

De Johan Cruijff ArenA gaat aangifte doen van al deze feiten. Dit is besloten naar overleg met de politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie. Waarom de Johan Cruijff ArenA aangifte doet en niet Ajax is omdat de schade die werd aangericht vooral het stadion treft. Ajax huurt het stadion en de stewards zijn een verantwoordelijkheid voor beide partijen. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is.