Live voetbal 1

Correia komt met zeer opmerkelijke reactie op discutabele treffer

Anthony Correia van Telstar
Foto: © ESPN
2 reacties
Niels Hassfeld
21 september 2025, 10:18

Anthony Correia zit er niet mee dat de discutabele treffer van FC Groningen werd goedgekeurd. De noorderlingen kwamen in de slotfase op 2-0 tegen Telstar, maar daar leek een duw aan vooraf te zijn gegaan. Erwin Blank werd naar het scherm geroepen, maar liet de goal toch staan.

FC Groningen wist zaterdag met 2-0 te winnen van Telstar en de tweede treffer was het meest besproken moment van de wedstrijd. Tyrese Noslin kreeg voorafgaand aan het doelpunt van Oskar Zawada een duw in de rug van Wouter Prins. Blank werd vervolgens naar het scherm geroepen, maar besloot de goal alsnog te laten staan. Dit kwam hem op felle kritiek van Kees Kwakman te staan.

Artikel gaat verder onder video

Telstar-trainer Correia blijft erg kalm onder het moment, zo blijkt uit het interview met ESPN. “Ik heb met een schuin oog meegekeken”, antwoordt hij aan het begin van het gesprek als hem wordt gevraagd of hij de beelden heeft gezien. “Ik vind dat wij daar niet over moeten klagen.” Cristian Willaert merkt op dat de meeste trainers dat juist wel zouden doen. “Dit is niet het stukje waar wij invloed op hebben”, legt de trainer uit. “Wij hebben wel invloed op dat wij niet hebben gescoord.” Correia ziet dat het missen van kansen Telstar dit seizoen al regelmatig heeft opgebroken. “Of het nou 1-0 of 2-0 is, ik denk niet dat dat vanavond mijn grootste zorgen zijn.”

Aan het einde van het interview krijgt Correia de beelden van de 2-0 getoond en wordt hem nogmaals gevraagd of er sprake is van een duw. “Ik heb de scheidsrechterscursus niet gedaan, dus ik kan hier niet over oordelen”, antwoordt de oefenmeester bij het zien van de beelden. “Ik wil meer van onze kansen zien, dan kunnen we kijken hoe we dat beter gaan doen. Hier gaan we de wedstrijd niet mee winnen. Wij moeten echt doelpunten gaan maken. Ik kan me druk maken, maar ik heb zó weinig invloed hierop… Nu word ik misschien negatief, dat wil ik niet”, besluit hij.

➡️ Meer Telstar nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kees Kwakman en Cristian Willaert analyseren FC Groningen - Telstar

Kwakman vol ongeloof: 'Hoe verzin je het dat je hier niet voor fluit?'

  • Gisteren, 22:04
  • Gisteren, 22:04
John Heitinga als trainer van Ajax

Henk Spaan wijst één speler aan: ‘Ajax moet doodsbang voor hem zijn’

  • Gisteren, 10:23
  • Gisteren, 10:23
Kieft: Er faalt maar één iemand bij Ajax en dat is niet John Heitinga

Kieft: Er faalt maar één iemand bij Ajax en dat is niet John Heitinga

  • vr 19 september, 21:15
  • 19 sep. 21:15
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Baggio
96 Reacties
606 Dagen lid
612 Likes
Baggio
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eindelijk eens een trainer die toegeeft eentje die niet met cliché's komt

0laf
868 Reacties
1.090 Dagen lid
5.248 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima reactie. Het was natuurlijk een grote fout van de scheids die zijn ego wilde redden. Juist door de reactie van Correia laat hij zien dat hij daarboven staat. Dat zie ik de trainers van de top 2 niet zo snel doen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Baggio
96 Reacties
606 Dagen lid
612 Likes
Baggio
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eindelijk eens een trainer die toegeeft eentje die niet met cliché's komt

0laf
868 Reacties
1.090 Dagen lid
5.248 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima reactie. Het was natuurlijk een grote fout van de scheids die zijn ego wilde redden. Juist door de reactie van Correia laat hij zien dat hij daarboven staat. Dat zie ik de trainers van de top 2 niet zo snel doen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Groningen - Telstar

FC Groningen
2 - 0
Telstar
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Anthony Correia

Anthony Correia
Telstar
Team: Telstar
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (2 mei 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
5
9
12
3
Groningen
6
3
12
4
Ajax
5
6
11
5
AZ
4
5
10

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel