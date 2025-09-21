Correia komt met zeer opmerkelijke reactie op discutabele treffer

Anthony Correia zit er niet mee dat de discutabele treffer van FC Groningen werd goedgekeurd. De noorderlingen kwamen in de slotfase op 2-0 tegen Telstar, maar daar leek een duw aan vooraf te zijn gegaan. Erwin Blank werd naar het scherm geroepen, maar liet de goal toch staan.

FC Groningen wist zaterdag met 2-0 te winnen van Telstar en de tweede treffer was het meest besproken moment van de wedstrijd. Tyrese Noslin kreeg voorafgaand aan het doelpunt van Oskar Zawada een duw in de rug van Wouter Prins. Blank werd vervolgens naar het scherm geroepen, maar besloot de goal alsnog te laten staan. Dit kwam hem op felle kritiek van Kees Kwakman te staan.

Telstar-trainer Correia blijft erg kalm onder het moment, zo blijkt uit het interview met ESPN. “Ik heb met een schuin oog meegekeken”, antwoordt hij aan het begin van het gesprek als hem wordt gevraagd of hij de beelden heeft gezien. “Ik vind dat wij daar niet over moeten klagen.” Cristian Willaert merkt op dat de meeste trainers dat juist wel zouden doen. “Dit is niet het stukje waar wij invloed op hebben”, legt de trainer uit. “Wij hebben wel invloed op dat wij niet hebben gescoord.” Correia ziet dat het missen van kansen Telstar dit seizoen al regelmatig heeft opgebroken. “Of het nou 1-0 of 2-0 is, ik denk niet dat dat vanavond mijn grootste zorgen zijn.”

Aan het einde van het interview krijgt Correia de beelden van de 2-0 getoond en wordt hem nogmaals gevraagd of er sprake is van een duw. “Ik heb de scheidsrechterscursus niet gedaan, dus ik kan hier niet over oordelen”, antwoordt de oefenmeester bij het zien van de beelden. “Ik wil meer van onze kansen zien, dan kunnen we kijken hoe we dat beter gaan doen. Hier gaan we de wedstrijd niet mee winnen. Wij moeten echt doelpunten gaan maken. Ik kan me druk maken, maar ik heb zó weinig invloed hierop… Nu word ik misschien negatief, dat wil ik niet”, besluit hij.