Kwakman vol ongeloof: 'Hoe verzin je het dat je hier niet voor fluit?'

Kees Kwakman heeft vol afschuw gereageerd op de beslissing van scheidsrechter Erwin Blank om de 2-0 van FC Groningen tegen Telstar goed te keuren. Voorafgaand aan de treffer van Oskar Zawada werd Telstar-speler Tyrese Noslin geduwd door Wouter Prins, maar zelfs na inmenging van de VAR liet de arbiter de treffer staan.

FC Groningen kwam in de eerste helft tegen Telstar schitterend op voorsprong door een vrije trap van Younes Taha van ruime afstand. In het vervolg van de wedstrijd had de Trots van het Noorden de grootst mogelijke moeite met de gepromoveerde Noord-Hollanders. Vlak voor tijd kwam FC Groningen dan toch op een 2-0 voorsprong door een treffer van Zawada, al leek er even daarvoor een overtreding te zijn gemaakt door Prins op Noslin.

Kwakman snapt dat de scheidsrechter hier in eerste instantie niet voor floot. "De scheidsrechter dacht ook dat er in eerste instantie niet teveel aan de hand was", steekt hij van wal op ESPN. "Op zich kan dat, dat hij (Blank, red.) denkt: hij gaat te makkelijk liggen. Ik wilde de scheidsrechter eigenlijk een compliment maken vandaag, want hij floot een prima wedstrijd vond ik. Echt goed. Hij was onopvallend, zoals een scheidsrechter hoort te zijn. Maar helaas gaat hij toch in de fout."

De oud-voetballer snapt er niets van dat Blank de treffer heeft laten staan. "Hoe verzin je het dat je hier niet voor fluit?”, gaat Kwakman verder, waarna presentator Cristian Willaert nog wat wil weten van de analist. "Kun je in je hoofd iets bedenken waardoor de scheidsrechter, bij het zien van deze beelden, denkt: ja, ik keur hem toch goed?"

Vervolgens analyseert Kwakman het duel tussen Noslin en Prins. "Van het beeld van achter zie je dat Prins met zijn linkerbeen heel licht de bal raakt. Maar alsnog duwt hij hem met twee handen het zwembad in”, gaat Kwakman lachend verder. Willaert toont zich vervolgens ook kritisch. "Er staat nergens in de regels dat als je de bal raakt iemand omver mag duwen.”

Overduidelijke overtreding volgens Kwakman

In de ogen van Kwakman vinden de duw en het contact tegelijkertijd plaats. "Hij duwt hem met twee handen naar voren, dit is gewoon een overtreding", stelt de oud-speler van onder meer FC Volendam, FC Groningen en NAC Breda, die vervolgens bijval krijgt van Willaert. "Je kunt nog zeggen: hij laat zich misschien een beetje makkelijk vallen. Maar dan nog, je ziet de kracht op de rug van de speler. Het is niet een heel klein duwtje.

"Het is gewoon een duidelijke duw, met twee handen ook. De VAR (Martijn Vos, red.) vindt het ook, want die roept de scheids", gaat Kwakman verder. Blank ging echter niet mee in het oordeel van de videoscheidsrechter en besloot het doelpunt toch toe te kennen aan FC Groningen. "Ik snap gewoon niet dat hij deze beslissing niet terugdraait”, besluit hij.

Bekijk hieronder de beelden van de vermeende overtreding van Prins op Noslin. Klik op de tekst van de post (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.