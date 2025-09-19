FC Groningen deelt grote ambitie: 'Aansluiten bij top-drie, AZ en FC Utrecht'

FC Groningen heeft grote ambities met de jeugdopleiding. Algemeen directeur Frank van Mosselveld spreekt in gesprek met het Dagblad van het Noorden de wens uit om in de toekomst door te groeien naar de status van Categorie I-jeugdopleiding en aansluiting te vinden bij Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en FC Utrecht.

De afgelopen jaren veranderde FC Groningen stilaan van een 'koopclub' naar een 'opleidclub'. Helemaal na de pijnlijke degradatie in 2023 kreeg de eigen jeugd volop kansen in het eerste elftal. En met succes: spelers als Romano Postema, Thom van Bergen, Jorg Schreuders en Luciano Valente groeiden uit tot steunpilaren van het elftal dat in één keer weer terug promoveerde naar het hoogste niveau en zich afgelopen seizoen relatief probleemloos wist te handhaven. Ook in de Eredivisie krijgen Groningse talenten als Thijmen Blokzijl en David van der Werff veel speeltijd. FC Groningen oogst in de eerste weken van het huidige seizoen lof, vooral met de manier waarop afgelopen weekend uit bij FC Utrecht werd gewonnen (0-1).

Valente maakte afgelopen zomer een fraaie transfer naar Feyenoord. Een 'echte' opvolger haalde Groningen niet. Van Mosselveld legt uit waarom: "We hebben daarna bewust niet twee spelers van buitenaf gehaald, omdat we ook ruimte willen geven aan een jongen als David van der Werff, die vorig seizoen al minuten maakte, nu tegen de basis aanzit en afgelopen zondag (tegen FC Utrecht, red.) ook in de basis stond."

Hoger instapniveau

"Stilstand is acheruitgang", zegt hoofd jeugdopleiding Byron Bakker van FC Groningen in hetzelfde artikel. Vanuit zijn functie is hij uiteraard trots op de eigen jeugd in het eerste, maar hij is vooral bezig met de vólgende lichting die zich aandient. "Onze focus ligt op de spelers die de komende jaren er weer aan gaan komen. Het instapniveau is natuurlijk hoger dan voor de jongens die in de Keuken Kampioen Divisie konden instromen. Dat betekent dat we kritisch moeten blijven kijken naar onze programma’s", zegt Bakker.

Van Mosselveld en de eveneens van RKC Waalwijk overgekomen technisch directeur Mo Allach hebben gezamenlijk plannen om de opleiding van FC Groningen verder te ontwikkelen. "Het is een beleidskeuze om te investeren in onze Opleiding en we willen kijken of we op termijn kunnen doorgroeien richting een Categorie I-jeugdopleiding en ons op dat vlak kunnen aansluiten bij de traditionele top-3, AZ en FC Utrecht. Dat is een van de pijlers van onze nieuwe beleidsvisie die we hebben gepresenteerd. Daarvoor zullen we dan de investeringen in de Opleiding moeten verhogen. Dat is de volgende stap die we willen maken", kondigt Van Mosselveld aan.