Kraay junior razend enthousiast: ‘Hij gaat naar de absolute top!’

Hans Kraay junior is lyrisch over de kwaliteiten van . Bij Goedemorgen Eredivisie zegt de analist tegen Mo Allach, technisch directeur van FC Groningen, dat hij verwacht dat de middenvelder de absolute top gaat halen. Ook de bestuurder voorspelt een grote toekomst voor zijn aanvoerder.

FC Groningen betaalde een jaar geleden een bedrag van 700.000 euro om Resink over te nemen van Almere City. De middenvelder ontwikkelt zich uitstekend in het hoge noorden en is dit seizoen door Dick Lukkien tot aanvoerder benoemd. Resink heeft nog een contract tot medio 2028 in de Euroborg, dus kan hij voor Groningen de volgende grote transferklapper worden.

Ook deze zomer was er de nodige interesse voor Resink, maar Allach is blij dat hij de middenvelder voor zijn club heeft kunnen behouden. “Hij is echt een heel belangrijke speler, we noemen dat een key-speler”, legt de bestuurder uit. “Ik vind hem echt vrij compleet, hij kan als middenvelder bijna alles. Voor ons was het dus hartstikke duidelijk dat we hem absoluut wilden behouden.”

De Groningse clubleiding denkt dat het goed is voor de ontwikkeling van Resink dat hij nog een jaar in de Euroborg te bewonderen is. Kraay haakt daar vervolgens op in: “Hij gaat naar de absolute top!” Daar lijkt Allach zich voorzichtig bij aan te sluiten. “Ik ben heel benieuwd waar hij naartoe gaat. Het is echt een heel complete, moderne middenvelder”, besluit de technisch directeur.

Allach laat niks los over eventuele afkoopsom

Allach wil zich er vervolgens niet over uitlaten voor welk bedrag Resink FC Groningen zou mogen verlaten. Kraay besluit te vragen of de middenvelder een gelimiteerde transfersom in zijn contract heeft staan. “Daar kan ik geen uitspraken over doen”, antwoordt Allach. De analist probeert de bestuurder toch nog te verleiden om iets los te laten, maar slaagt daar niet in. “Nee, dat mag ik echt niet vertellen”, herhaalt Allach zijn standpunt.