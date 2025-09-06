Crisis bij FC Groningen? Van Mosselveld spreekt zich uit

FC Groningen is met zes punten uit de eerste vier speelronden aardig aan het nieuwe seizoen begonnen, maar toch dreigt er in de zomer van 2026 een 'contractencrisis' in de Euroborg te ontstaan, zo stelt het Dagblad van het Noorden. Algemeen directeur Frank van Mosselveld spreekt zich in een interview met de krant duidelijk uit over de situatie.

In de Euroborg werd zowel sc Heerenveen (2-1) als Heracles Almelo (4-0) in de eerste weken van het nieuwe seizoen verslagen door het FC Groningen van Dick Lukkien. De uitwedstrijden bij AZ (4-1) en PSV (4-2) leverden doelpuntrijke nederlagen op. De selectie van Lukkien heeft afgelopen zomer aardig wat mutaties ondergaan. Groningen raakte in de persoon van Luciano Valente dé smaakmaker van het vorige seizoen kwijt aan Feyenoord, terwijl huurlingen Hjalmar Ekdal (Burnley) en Dave Kwakman (AZ) terugkeerden naar hun eigenlijke werkgever. FC Groningen hield andere gewaardeerde krachten als Stije Resink en doelman Etienne Vaessen wel binnenboord en versterkte de selectie op meerdere posities. Oskar Zawada werd door de Trots van het Noorden overgenomen van RKC Waalwijk en Tyrique Mercera van SC Cambuur, terwijl de club met Younes Taha (FC Twente), Tygo Land (PSV), Dies Janse (Ajax) en Travis Hernes (Newcastle United) liefst vier huurlingen verwelkomde. Alleen bij laatstgenoemde beschikt de club over een optie tot koop.

'Gros van de selectie heeft er geen moment over gedacht om FC Groningen te verlaten'

Van Mosselveld zegt tevreden te zijn over de selectie zoals die er nu staat: "Uiteindelijk ben ik blij met de spelers die we hebben. De posities waarvoor we spelers zochten hebben we goed in kunnen vullen. We wilden gerichte versterkingen op de rechtsback, links centraal, concurrentie op het middenveld en creativiteit en kwaliteit voorin toevoegen. Daarin zijn we geslaagd", laat de algemeen directeur optekenen. Dat er relatief veel huurlingen binnenkwamen vindt Van Mosselveld niet 'teleurstellend': "Omdat het bij de laatste spelers die we gehaald hebben om huur gaat, ligt daar nu de nadruk op. Maar we hebben toch ook zeker spelers gekocht. Wat bovendien onderbelicht blijft, is dat het ons is gelukt om tien spelers die vorig seizoen structureel in de basis stonden te behouden. Vier maanden geleden was de verwachting dat we deze zomer meer spelers zouden kwijtraken. De winst zit hem er deze transferperiode ook in dat we jongens als Resink, Blokzijl, Van Bergen en Vaessen hebben behouden. Het gros van de selectie heeft geen moment nagedacht om ons te verlaten. Dat is ook heel positief."

'We zijn financieel gezond, noodzaak om iedereen te verkopen is er niet'

DvhN stipt vervolgens aan dat FC Groningen in de zomer van 2026 'een probleem' heeft, omdat drie van de vier huurlingen weer vertrekken én omdat veel contracten binnen de huidige selectie een jaar later aflopen. De club zou daardoor genoodzaakt zijn de betreffende spelers te verkopen, om een transfervrij vertrek te voorkomen. Van Mosselveld is zich daar natuurlijk terdege van bewust en zegt al te anticiperen op de situatie. "Het heeft geen zin om ervan uit te gaan dat er zes of zeven spelers vertrekken, al ben je er wel met de scouting mee bezig en moet je erop voorbereid zijn. We zullen contracten openbreken of verlengen. Er zijn natuurlijk spelers met ambities en wensen", zegt Van Mosselveld, die daarbij aangeeft dat met een aantal spelers al gesprekken over een nieuw contract lopen en dat dat bij anderen nog op de planning staat. Daarnaast is het volgens de Brabander 'geen vanzelfsprekendheid' dat spelers die in 2027 uit hun contract lopen een jaar eerder verkocht móéten worden: "Het kan ook zijn dat spelers gewoon hun contract uitdienen. We zijn financieel gezond, dus de noodzaak om iedereen te verkopen is er niet. Het is puur afhankelijk van de situatie waar de spelers en wij in zitten. Het is niet aannemelijk dat bijvoorbeeld vier spelers hun contract uitdienen. Dat scenario acht ik niet realistisch. Met de een zullen we verlengen, de ander zal blijven en weer een ander wordt verkocht. Het is voor ons zaak om tijdig te weten wat de ambities van de spelers zijn en wat onze mogelijkheden zijn", aldus Van Mosselveld.