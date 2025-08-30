Live voetbal

Journalist spot tijdens interview opvallende verandering aan uiterlijk Vaessen

Opstootje bij FC Groningen - Ajax met hoofdrol voor Etienne Vaessen
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
30 augustus 2025, 09:07

Etienne Vaessen is dit seizoen te bewonderen met een nieuw gebit. De dertigjarige doelman van FC Groningen heeft tijdens de zomer een nieuw gebit laten aanmeten, zo blijkt na de wedstrijd tegen Heracles Almelo (4-0).

Vaessen maakte vrijdagavond zijn eerste minuten van het seizoen in het keepershirt van Groningen. De doelman hield de ‘nul’ en had weinig te doen, maar mocht toch voor de camera’s van RTV Noord verschijnen.

Stefan Bleeker spot iets aan het uiterlijk van Vaessen: “Dat valt me aan jou op: je bent bij de tandarts geweest, of niet?”, zegt de journalist van RTV Noord. De doelman van FC Groningen glimlacht: “Ik moet zo vaak voor die camera van jou staan, en zat me altijd te irriteren aan m’n tanden, dus ik dacht: ik gooi er even een paar nieuwe tanden in.”

Vaessen vraagt aan de verslaggever wat hij van zijn nieuwe gebit vindt. “Het kan ermee door”, zegt Bleeker stellig. Het interview wordt vervolgens beëindigd.

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: Ajax rondt vier huurtransfers op één dag af

Opvallende clausule in contract Stije Resink, die gelinkt wordt aan Ajax, PSV en Feyenoord

Opvallende clausule in contract Stije Resink, die gelinkt wordt aan Ajax, PSV en Feyenoord

Lofzang voor Land: 'Dat gaat een Zechiël-verhaal worden'

Lofzang voor Land: 'Dat gaat een Zechiël-verhaal worden'

Groningen - Heracles

4 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Etienne Vaessen

Etienne Vaessen
Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 30 jaar (26 jul. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
1
0
2024/2025
Groningen
32
0
2023/2024
RKC
30
0
2022/2023
RKC
32
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
6
Utrecht
3
6
6
7
Sparta
3
-1
6
8
Groningen
4
0
6
9
AZ
2
3
4
10
Volendam
3
0
3

