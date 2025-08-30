Journalist spot tijdens interview opvallende verandering aan uiterlijk Vaessen

is dit seizoen te bewonderen met een nieuw gebit. De dertigjarige doelman van FC Groningen heeft tijdens de zomer een nieuw gebit laten aanmeten, zo blijkt na de wedstrijd tegen Heracles Almelo (4-0).

Vaessen maakte vrijdagavond zijn eerste minuten van het seizoen in het keepershirt van Groningen. De doelman hield de ‘nul’ en had weinig te doen, maar mocht toch voor de camera’s van RTV Noord verschijnen.

Stefan Bleeker spot iets aan het uiterlijk van Vaessen: “Dat valt me aan jou op: je bent bij de tandarts geweest, of niet?”, zegt de journalist van RTV Noord. De doelman van FC Groningen glimlacht: “Ik moet zo vaak voor die camera van jou staan, en zat me altijd te irriteren aan m’n tanden, dus ik dacht: ik gooi er even een paar nieuwe tanden in.”

Vaessen vraagt aan de verslaggever wat hij van zijn nieuwe gebit vindt. “Het kan ermee door”, zegt Bleeker stellig. Het interview wordt vervolgens beëindigd.