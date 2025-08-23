IJzersterke fase na rust bezorgt PSV eenvoudige avond tegen FC Groningen

PSV heeft zaterdagavond een eenvoudige overwinning geboekt op FC Groningen. In het eigen Philips Stadion was de landskampioen met 4-2 te sterk. Na een verrassende 1-1 ruststand sloeg de thuisploeg in vier minuten na rust tweemaal toe, waarmee het duel voortijdig beslist werd.

PSV begon slordig aan de wedstrijd en zag FC Groningen-aanvaller Younes Taha al na vier minuten een mogelijkheid krijgen. De huurling van FC Twente zag Matej Kovar te ver voor zijn doel staan en besloot het te proberen vanaf de middellijn. Het schot zeilde alleen ruimschoots over het doel. Na iets meer dan tien minuten leken de manschappen van Peter Bosz wakker te zijn en nam het de touwtjes stevig in handen. Via Dennis Man, Guus Til en Ivan Perisic kreeg de thuisploeg meerdere mogelijkheden om op voorsprong te komen.

De Groningse muur wilde maar niet breken en dus besloot PSV om het tempo wat op te schroeven. Na 32 minuten resulteerde dat uiteindelijk in de voorsprong voor de Eindhovenaren. Na een voorzet van Ruben van Bommel werkte Til de bal eerst op de paal waarna hij al zittend vanaf de grond de rebound kon binnen werken: 1-0 PSV. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de lanskampioen, maar na 39 minuten was er uit het niets de gelijkmaker van FC Groningen. Ryan Flamingo leverde de bal zo in de voeten bij een FC Groningen-speler, waarna Brynjólfur Willumsson de 1-1 tegen de touwen schoot.

Na rust was PSV er alles aan gelegen om de opgelopen schade weer te herstellen. Bosz greep dan ook in en bracht Esmir Bajraktarević in de ploeg voor Dennis Man. Deze wissel bracht de thuisploeg het gewenste effect, want binnen vier minuten in de tweede helft stond er een 3-1 tussenstand op het scorebord. In de eerste minuut na de pauze was het Bajraktarević die zijn eerste in het shirt van de Eindhovenaren maakte. Drie minuten later was het Ruben van Bommel die PSV een marge van twee bezorgde. De buit leek daarmee binnen voor de mannen van Bosz, die de touwtjes wat lieten vieren.

FC Groningen werd sterker en kreeg via Willumsson en Taha enkele mogelijkheden op een aansluitingstreffer. De sterke fase van de Trots van het Noorden werd al snel teniet gedaan door PSV. Want na iets meer dan uur spelen kwam de thuisploeg op een 4-1 voorsprong. Nadat een schot van Ismael Saibari nog gekeerd werd door Hidde Jurjus, was de rebound een prooi voor Bajraktarević. Met de marge van drie leek PSV het wel welletjes te vinden en ging het tempo wat omlaag bij de thuisploeg.

In het laatste kwartier van de wedstrijd bracht Bosz met de achttienjarige Joel van den Berg zelfs nog een debutant in de ploeg. FC Groningen kreeg in het restant nog enkele grote kansen via Willumsson en Mats Seuntjes, terwijl Stije Resink niet wist te profiteren van een fout van Kovar. Na 88 minuten maakte FC Groningen via Seuntjes nog wel de 4-2 uit een vrije trap. Hierbij zag de PSV-doelman er ook niet heel goed uit. De overwinning van PSV kwam echter geen moment in gevaar, waardoor de Eindhovenaren na drie wedstrijden nog altijd de perfecte score hebben.