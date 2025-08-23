Live voetbal 6

IJzersterke fase na rust bezorgt PSV eenvoudige avond tegen FC Groningen

PSV-aanvaller Esmir Bajraktarevic viert zijn goal
Foto: © Imago
2 reacties
Maurice Mazenier
23 augustus 2025, 20:38

PSV heeft zaterdagavond een eenvoudige overwinning geboekt op FC Groningen. In het eigen Philips Stadion was de landskampioen met 4-2 te sterk. Na een verrassende 1-1 ruststand sloeg de thuisploeg in vier minuten na rust tweemaal toe, waarmee het duel voortijdig beslist werd.

PSV begon slordig aan de wedstrijd en zag FC Groningen-aanvaller Younes Taha al na vier minuten een mogelijkheid krijgen. De huurling van FC Twente zag Matej Kovar te ver voor zijn doel staan en besloot het te proberen vanaf de middellijn. Het schot zeilde alleen ruimschoots over het doel. Na iets meer dan tien minuten leken de manschappen van Peter Bosz wakker te zijn en nam het de touwtjes stevig in handen. Via Dennis Man, Guus Til en Ivan Perisic kreeg de thuisploeg meerdere mogelijkheden om op voorsprong te komen.

Artikel gaat verder onder video

De Groningse muur wilde maar niet breken en dus besloot PSV om het tempo wat op te schroeven. Na 32 minuten resulteerde dat uiteindelijk in de voorsprong voor de Eindhovenaren. Na een voorzet van Ruben van Bommel werkte Til de bal eerst op de paal waarna hij al zittend vanaf de grond de rebound kon binnen werken: 1-0 PSV. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de lanskampioen, maar na 39 minuten was er uit het niets de gelijkmaker van FC Groningen. Ryan Flamingo leverde de bal zo in de voeten bij een FC Groningen-speler, waarna Brynjólfur Willumsson de 1-1 tegen de touwen schoot.

Na rust was PSV er alles aan gelegen om de opgelopen schade weer te herstellen. Bosz greep dan ook in en bracht Esmir Bajraktarević in de ploeg voor Dennis Man. Deze wissel bracht de thuisploeg het gewenste effect, want binnen vier minuten in de tweede helft stond er een 3-1 tussenstand op het scorebord. In de eerste minuut na de pauze was het Bajraktarević die zijn eerste in het shirt van de Eindhovenaren maakte. Drie minuten later was het Ruben van Bommel die PSV een marge van twee bezorgde. De buit leek daarmee binnen voor de mannen van Bosz, die de touwtjes wat lieten vieren.

FC Groningen werd sterker en kreeg via Willumsson en Taha enkele mogelijkheden op een aansluitingstreffer. De sterke fase van de Trots van het Noorden werd al snel teniet gedaan door PSV. Want na iets meer dan uur spelen kwam de thuisploeg op een 4-1 voorsprong. Nadat een schot van Ismael Saibari nog gekeerd werd door Hidde Jurjus, was de rebound een prooi voor Bajraktarević. Met de marge van drie leek PSV het wel welletjes te vinden en ging het tempo wat omlaag bij de thuisploeg.

In het laatste kwartier van de wedstrijd bracht Bosz met de achttienjarige Joel van den Berg zelfs nog een debutant in de ploeg. FC Groningen kreeg in het restant nog enkele grote kansen via Willumsson en Mats Seuntjes, terwijl Stije Resink niet wist te profiteren van een fout van Kovar. Na 88 minuten maakte FC Groningen via Seuntjes nog wel de 4-2 uit een vrije trap. Hierbij zag de PSV-doelman er ook niet heel goed uit. De overwinning van PSV kwam echter geen moment in gevaar, waardoor de Eindhovenaren na drie wedstrijden nog altijd de perfecte score hebben.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Sander van der Eijk Peter Bosz PSV

Peter Bosz diskwalificeert Sander van der Eijk meedogenloos: ‘Als je dit niet kunt, dan…’

  • Gisteren, 17:56
  • Gisteren, 17:56
Peter Bosz geïnterviewd door PSV

Peter Bosz deelt grote blessure-update in aanloop naar PSV - FC Groningen

  • Gisteren, 17:23
  • Gisteren, 17:23
Paul Wanner met PSV-logo en Philips Stadion

PSV presenteert Wanner en heeft opvolger Tillman eindelijk binnen

  • Gisteren, 12:16
  • Gisteren, 12:16
6 2 reacties
Reageren
2 reacties
Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
367 Reacties
26 Dagen lid
1.239 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

PSV blijft toch bijzonder. Ongelooflijk sterk team, maar ook hun eigen grootste tegenstander.

Hahahahahaha en jullie dan
995 Reacties
784 Dagen lid
7.092 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad een PSV’er had rood moeten krijgen de eerste helft maar Makkelie was weer lief voor ze anders wordt bosz weer zo boos

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
367 Reacties
26 Dagen lid
1.239 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

PSV blijft toch bijzonder. Ongelooflijk sterk team, maar ook hun eigen grootste tegenstander.

Hahahahahaha en jullie dan
995 Reacties
784 Dagen lid
7.092 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad een PSV’er had rood moeten krijgen de eerste helft maar Makkelie was weer lief voor ze anders wordt bosz weer zo boos

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Groningen

4 - 2
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
Sparta
3
-1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel