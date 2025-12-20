heeft in een interview met Sky Sports onthuld dat zijn excuses heeft aangeboden aan de spelersgroep van Liverpool. De Egyptenaar heeft 'sorry' gezegd na zijn uitlatingen over Arne Slot, die hem uit de selectie zette voor de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale.

Na het 3-3 gelijkspel tegen Leeds United gaf Salah aan geen relatie meer te hebben met Slot, waarna hij uit de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale werd gezet. Na gesprekken met de coach keerde hij echter terug in de ploeg en was hij tegen Brighton & Hove Albion (2-0 zege) als invaller weer van grote waarde met de assist op het eerste doelpunt van Hugo Ekitike. Salah verliet als laatste het veld en leek afscheid te nemen van het thuispubliek. Een winters vertrek ligt voor de hand.

Excuses Salah

Jones stelt dat Salah 'zijn eigen persoon' is en over zijn eigen woorden gaat. "Hij zei tegen ons: 'Als iemand er aanstoot aan heeft genomen, bied ik mijn excuses aan.'" De middenvelder benadrukt dat de aanvaller altijd positief is en dat de sfeer binnen het team goed is.

“Ik kan alleen spreken vanuit mijn eigen ervaring met Mo: hoe hij bij ons is en hoe hij zich daarin heeft opgesteld. Hij was ook gewoon positief. Het was precies dezelfde Mo: met een grote glimlach op zijn gezicht en iedereen ging precies hetzelfde met hem om. Ik denk dat het simpelweg hoort bij het willen zijn van een winnaar, en ik denk niet dat hij de laatste zal zijn die zo reageert", zegt Jones verder.

"Ik snap dat er bepaalde manieren zijn om met dit soort situaties om te gaan, maar als een jongen het prima vindt om gewoon op de bank te zitten, niet wil spelen en het team niet wil helpen, dan vind ik dát een veel groter probleem."

Hoe is de selectie omgegaan met de rel? "Als er boosheid is geweest vanuit ons, mijzelf inbegrepen, dan kwam dat altijd voort uit iets goeds. Op het moment zelf kwam het misschien niet op de juiste manier over, maar het was nooit bedoeld om het team, de staf of de trainer te schaden. Dat ligt nu achter ons. We groeien steeds beter naar elkaar toe als team, spelen goed en beginnen wedstrijden te winnen", benadrukt Jones.

Liverpool-manager Arne Slot gaf eerder al aan dat hij Salah niet zal afleiden met gesprekken over Liverpool terwijl hij bij de Afrika Cup is. “Ik zei vorige week dat daden meer zeggen dan woorden en we hebben het afgerond”, aldus Slot. “Nu is hij bij de Afrika Cup en speelt hij grote wedstrijden voor zichzelf en zijn land. Het is eerlijk tegenover hen en ons dat alle focus daar ligt.”