vindt dat Burak Yilmaz niet geschikt is voor het trainersvak. De kersverse aanwinst van FC Volendam werkte de afgelopen maanden bij Gaziantep samen met de voormalige topspits, die we in Nederland nog kennen van zijn tijd bij Fortuna Sittard.

Bacuna (28) keerde op Deadline Day na ruim zeven jaar terug in Nederland. De international van Curaçao speelde na zijn vertrek bij FC Groningen voor achtereenvolgens Huddersfield Town, Rangers FC, Birmingham City, Al-Wehda en Gaziantep. Bij laatstgenoemde club ligt hij nog vast tot medio 2027, maar was hij al maanden geen basisspeler meer. Volendam maakt daar gebruik van en haalde de middenvelder dinsdag op huurbasis terug naar Nederland.

Artikel gaat verder onder video

Tegenover ESPN doet Bacuna een boekje open over de samenwerking met Yilmaz, die in december vorig jaar pas werd aangesteld bij Gaziantep. Onder zijn bewind kwam de middenvelder geen minuut in actie voor de huidige nummer acht van de Turkse Süper Lig. "Hij is wel een goede trainer en heeft wel goede ideeën en zo", begint Bacuna nog positief. "Maar zijn persoonlijkheid is niet passend voor een trainer, zou ik zeggen. Hij is te emotioneel. Hij was ook zo als speler, wat ik van hem gezien heb dan. Dat heeft hij meegenomen in zijn trainerschap, ik denk dat hij daar nog wel een paar dingen bij kan leren", besluit Bacuna.