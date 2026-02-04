Live voetbal

Bacuna geeft Burak Yilmaz trap na: 'Persoonlijkheid niet passend voor een trainer'

Burak Yilmaz met als inzet Juninho Bacuna
Foto: © Imago / ESPN/ Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
4 februari 2026, 06:25

Juninho Bacuna vindt dat Burak Yilmaz niet geschikt is voor het trainersvak. De kersverse aanwinst van FC Volendam werkte de afgelopen maanden bij Gaziantep samen met de voormalige topspits, die we in Nederland nog kennen van zijn tijd bij Fortuna Sittard.

Bacuna (28) keerde op Deadline Day na ruim zeven jaar terug in Nederland. De international van Curaçao speelde na zijn vertrek bij FC Groningen voor achtereenvolgens Huddersfield Town, Rangers FC, Birmingham City, Al-Wehda en Gaziantep. Bij laatstgenoemde club ligt hij nog vast tot medio 2027, maar was hij al maanden geen basisspeler meer. Volendam maakt daar gebruik van en haalde de middenvelder dinsdag op huurbasis terug naar Nederland.

Tegenover ESPN doet Bacuna een boekje open over de samenwerking met Yilmaz, die in december vorig jaar pas werd aangesteld bij Gaziantep. Onder zijn bewind kwam de middenvelder geen minuut in actie voor de huidige nummer acht van de Turkse Süper Lig. "Hij is wel een goede trainer en heeft wel goede ideeën en zo", begint Bacuna nog positief. "Maar zijn persoonlijkheid is niet passend voor een trainer, zou ik zeggen. Hij is te emotioneel. Hij was ook zo als speler, wat ik van hem gezien heb dan. Dat heeft hij meegenomen in zijn trainerschap, ik denk dat hij daar nog wel een paar dingen bij kan leren", besluit Bacuna.

Juninho Bacuna

Juninho Bacuna
FC Volendam
Team: Volendam
Leeftijd: 28 jaar (7 aug. 1997)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Gaziantep FK
9
0
2024/2025
Wehda
32
3
2024/2025
Birmingham
0
0
2023/2024
Birmingham
45
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

