vertelt tegenover het clubkanaal van N.E.C. voor het eerst over de transferperikelen rond zijn persoon. De 22-jarige Japanner werd onder meer begeerd door Ajax, maar blijft de Nijmegense Eredivisiesensatie in ieder geval nog een halfjaar trouw.

Ajax ondernam in de laatste dagen van de transferperiode meerdere pogingen om Sano los te weken uit Nijmegen. Met de middenvelder zelf was al een akkoord bereikt over een contract tot medio 2030. Eerder werd de middenvelder ook al gelinkt aan een stap naar het buitenland en zouden in Nederland ook Feyenoord en PSV interesse in Sano (gehad) hebben. N.E.C. hield de poot echter stijf, omdat het de selectie van trainer Dick Schreuder niet wil verzwakken met het oog op het restant van het seizoen. Met een huidige derde plaats in de Eredivisie lonkt een waanzinnige eindklassering en daarmee mogelijk kwalificatie voor Europees voetbal. Daarnaast plaatste de club zich voor de kwartfinale van de KNVB Beker, waarin FC Volendam morgen (woensdag) de tegenstander is.

'Ik ben nu vrij in mijn hoofd'

Sano staat dinsdag het clubkanaal van N.E.C. te woord en wil graag zijn kant van het verhaal doen. "Het gaat goed, maar ik heb een aantal aanbiedingen gekregen", begint de Japanner. "De afgelopen tien dagen waren een moeilijke periode voor mij. Ik heb een gesprek gehad met N.E.C. Ik ben nu vrij in mijn hoofd en moet door, ik voel me goed. Ik wil ook 'bedankt' zeggen tegen iedereen die mij een aanbieding gedaan heeft." De interviewer vraagt Sano vervolgens wat de interesse met hem persoonlijk gedaan heeft. "Ik ben nog jong, dus ik kan niet zeggen dat ik er niet over na heb gedacht. Maar ik ben profvoetballer, dus ik moet mijn werk op het veld gewoon doen. Maar buiten het veld was het wel lastig."

'WK is mijn grootste droom'

Eén van de redenen waarom Sano openstond voor een winters vertrek zou zijn plek in de WK-selectie van Japan zijn. De middenvelder speelde tot dusverre één officiële interland, een stap naar een grotere club zou zijn kansen op een uitnodiging mogelijk vergroten. "Het WK is mijn grootste droom", bevestigt Sano zelf. "Daarom weet ik hoe belangrijk dit seizoen is, ik heb nog altijd een kans om in het team te komen. Daarvoor moet ik veel blijven spelen en ervaring op blijven doen. Ik wil mijn droom waarmaken."

'Ik begrijp de situatie van de club'

Sano bevestigt vervolgens dat hij met verschillende clubs gesprekken heeft gevoerd. N.E.C. heeft hem echter uitgelegd waarom de club deze winter niet meewerkt aan een vertrek. "Ik ben naar N.E.C. gekomen om daarna een vervolgstap te maken. Ik denk veel na over mijn carrière. Ik begrijp dan ook hoe belangrijk de volgende stap is. Ja, ik denk dat ik die ook komende zomer kan maken, maar dat had ook afgelopen zomer of deze winter al gekund. Een transfer altijd moeilijk, dus daarom begrijp ik mijn situatie maar ook die van de club", aldus Sano.