In navolging van AZ overweegt ook N.E.C. in zee te gaan met 'supermakelaar' Jorge Mendes. Het is de bedoeling dat de Portugees de Nijmegenaren gaat bijstaan bij de aanstaande toptransfer van middenvelder , zo bevestigt algemeen directeur Wilco van Schaik in de podcast De Bestuurskamer.

Eerder deze maand werd bekend dat AZ een 'mandaat' heeft gegeven aan Mendes, zaakwaarnemer van wereldsterren als Lamine Yamal (FC Barcelona) en Vitinha (Paris Saint-Germain), om Kees Smit komende zomer te verkopen. De middenvelder, die wordt gelinkt aan topclubs in de grote competities van Europa, moet de Alkmaarders een absoluut recordbedrag gaan opleveren.

'Wij willen deze winter niemand meer laten gaan vanuit de kern'

Artikel gaat verder onder video

Ook N.E.C. verkent de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van Mendes. "Dat gaat in ieder geval om de zomer, want wij willen niemand meer laten gaan vanuit de kern", zegt Van Schaik in bovengenoemde podcast. De contacten met de makelaar gaan al ver terug: "Marcel Boekhoorn (geldschieter N.E.C.) en Carlos Aalbers (technisch directeur, red.) zijn vijftien jaar geleden al eens bij Mendes geweest. Je ziet daarna dan toch dat dat soort mensen met Marcel in contact willen blijven. Dat is toch een bepaalde aantrekkingskracht."

"Via die lijn hebben we weer contract gehad", vervolgt Van Schaik. "We hebben eerst gesproken met een Nederlandse vertegenwoordiger van Mendes. En Carlos is afgelopen week naar Portugal gevlogen en heeft toen met Mendes zelf gesproken over de mogelijkheden. Het is in eerste instantie gegaan over wat de afspraken zijn als we hem inschakelen. We willen dat exclusief voor Sano gaan doen. Dus daar zijn we nu verder over aan het praten. Je komt in een andere markt. In ons stadion passen 12.500 mensen, dus op dat gebied kun je niet snel groeien. Dan moet je het bijvoorbeeld door transfers gaan doen. Dus zijn we daar gewoon naar aan het kijken."

'Ik verwacht dat we dat gaan doen'

De uitkomst van het gesprek dat Aalbers met Mendes voerde was positief, vertelt Van Schaik voorts. "We zijn op de hoogte van de kennis en ervaring van AZ en kennen de hele situatie van Smit ook. Carlos heeft na zijn bezoek aan Portugal gezegd dat we dit zeker moeten gaan onderzoeken en doorzetten. Dus zo zijn we bezig en ik verwacht dat we dat gaan doen." Keerzijde is wél dat Mendes een percentage van de transfersom in zijn zak zal steken, beseft de algemeen directeur terdege: "Ja… je hebt taarten voor acht personen en taarten voor twaalf personen. Bij de bakker is die voor twaalf duurder. En uiteindelijk denken en merken we dat die taart groter kan worden door de grotere markt die je gaat bespelen", aldus Van Schaik.

Sano (22) staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij N.E.C. De enkelvoudig Japans international maakt dit seizoen grote indruk in het elftal van trainer Dick Schreuder, dat na negentien gespeelde wedstrijden knap vierde staat in de Eredivisie. Sano werd de voorbije periode gelinkt aan een stap naar een Nederlandse topclub. Zaakwaarnemer Guido Albers vermoedt echter dat N.E.C. een bedrag van 15 tot 20 miljoen euro voor de Japanner gaat vangen, zo zei hij recent bij ESPN. "Die gaat dus niet naar de top drie van Nederland", luidde de duidelijke conclusie van Hans Kraay junior dan ook.