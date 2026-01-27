Live voetbal

NEC wil Willum Willumsson terughalen naar de Eredivisie

Willum Tor Willumsson in actie voor Birmingham City
Foto: © Imago
Frank Hoekman
27 januari 2026

N.E.C. hoopt zich deze winter te versterken met Willum Willumsson, zo meldt De Gelderlander. De oudere broer van FC Groningen-aanvaller Brynjólfur Willumsson maakte eerder furore in het shirt van Go Ahead Eagles en komt momenteel weinig aan spelen toe bij Birmingham City.

Willumsson (27) was tussen 2022 en 2024 in 62 wedstrijden voor Go Ahead vijftien keer trefzeker, wat de aanvallende middenvelder een lucratieve transfer naar Engeland opleverde. Birmingham City betaalde, uitkomend in de League One, het derde (!) Engelse profniveau, maar liefst vier miljoen euro voor de IJslander. Na een prima debuutseizoen, waarin promotie naar de Championship werd afgedwongen, komt hij de laatste tijd nauwelijks meer aan bod.

N.E.C. hoopt daarvan te profiteren en Willumsson te verleiden tot een terugkeer in Nederland, aldus De Gelderlander. Door het vertrek van Vito van Crooij (Sparta Rotterdam) en Rober González (Real Zaragoza) kunnen de Nijmegenaren wel een extra optie op het middenveld gebruiken, ook omdat Tjaronn Chery (37) niet elke week weet te overtuigen.

Willumsson ligt bij Birmingham City nog vast tot medio 2028. N.E.C. zet in op een definitieve transfer, zo weet de lokale krant voorts te melden.

