NEC weert reclame-uitingen politieke partijen uit het stadion

17 maart 2026, 13:10
Wilco van Schaik, de algemeen directeur van NEC, in het Goffertstadion
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Voetbaljunk en ervaren redacteur

N.E.C. weert boodschappen van politieke partijen op de reclameboarding in het Goffertstadion, zo vertelt algemeen directeur Wilco van Schaik in de podcast De Bestuurskamer. Datzelfde beleid wordt gehanteerd door zijn collega Rob Toussaint bij Heracles Almelo. Bij Go Ahead Eagles staat men er echter helemaal anders in, Jan Willem van Dop legt uit waarom.

Morgen (woensdag 18 maart) wordt in heel Nederland gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bij N.E.C. kwamen vanuit meerdere politieke partijen voorstellen binnen om reclame te mogen maken in het stadion, maar zij kregen allen nul op het rekest, zo vertelt Van Schaik. "We willen geen politieke uitingen in het stadion. Bijvoorbeeld ook geen Palestina-vlaggen. En je krijgt ook nog dat er dan een paar wel op de boarding komen te staan en een paar niet. Dus wij hebben gezegd dat we het niet doen", legt de algemeen directeur van de bekerfinalist uit.

Bij Heracles hanteert men hetzelfde beleid, zo vertelt Toussaint. "Wij kregen inderdaad ook een paar aanvragen, maar hebben ook nee gezegd. En dat is nog best lastig, want een van onze voormalig RvC-leden (Jeffrey Hinnen, red.) is lijsttrekker van de VVD hier."

In tegenstelling tot N.E.C. en Heracles, worden bij Go Ahead Eagles wél reclameboodschappen van politieke partijen geaccepteerd. Algemeen directeur Van Dop legt uit dat de club de steun van de verschillende partijen in Deventer andersom goed kan gebruiken: "We zitten natuurlijk in de fase dat we de gemeente een verzoek hebben gedaan om een deel van de renovatie te financieren. En daar merk je wel een bepaalde spanning. Is de grootste partij ook de partij die achter ons staat? We hadden een partij die op een stuk boarding te zien wilde zijn die niet op TV, maar alleen in het stadion te zien is. Moet je dan nee zeggen? Je kan ook op de snelweg een billboard kopen, dus waarom dan niet een minuut aan led-boarding in een stadion", aldus Van Dop.

