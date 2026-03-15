had niet verwacht dat Heracles Almelo afgelopen winterstop mee zou werken aan een uitgaande transfer naar AZ, zo vertelt hij in gesprek met Tubantia. De spits was destijds topscorer van de degradatiekandidaat en gold als een van de belangrijkste spelers, maar de Almeloërs werkten verrassend genoeg mee aan een verkoop.

Hornkamp was met tien doelpunten in veertien duels van onschatbare waarde bij Heracles, maar toen AZ zich meldde, werkte de club mee aan een vertrek. Heracles noteerde een recordbedrag (circa 4,5 miljoen euro) voor de 27-jarige spits en moest op zoek naar een vervanger. In de persoon van Lequincio Zeefuik werd die gevonden, al scoorde hij slechts twee doelpunten in acht wedstrijden. Heracles is ondertussen afgezakt naar de achttiende plaats en lijkt af te stevenen op degradatie.

“Ik heb heel veel liefde voor Heracles. Het doet me pijn om te zien dat het niet zo lekker loopt”, zegt Hornkamp tegen Tubantia. Het verbaasde hem dat Heracles hem in de winterstop liet gaan. “Enigszins wel, ja. Je weet dat je heel belangrijk bent voor de ploeg. Daarom had ik mezelf ook niet ingesteld op een vertrek halverwege het seizoen. Ik dacht dat ik het seizoen gewoon zou afmaken en daarna wel zou zien wat er gebeurde. Toen AZ zich meldde, dacht ik: hartstikke mooi, maar dat zal wel moeilijk worden”, zegt Hornkamp, die geen spijt heeft van zijn transfer.

Toch bekijkt de voormalig spits van Heerenveen, Willem II en FC Den Bosch het ook vanuit een ander perspectief. “Er is geen garantie dat ik die doelpunten wel had gemaakt. Ik zat er lekker in, maar stel dat ik geblesseerd was geraakt? Dan had de club mij misschien niet kunnen verkopen, of in ieder geval voor minder geld. Ik speelde top. Voor Heracles was dit het moment om me te verkopen.”

Bij AZ moet Hornkamp vooralsnog genoegen nemen met een plek op de reservebank achter Troy Parrott. In negen duels kwam hij nog niet tot scoren en leverde hij geen enkele assist.