Atlético Madrid bestolen tegen Arsenal? ‘Dit is gewoon een penalty’

Atlético Madrid had in de tweede helft een strafschop moeten krijgen tegen Arsenal, zo stellen de analisten van Voetbalpraat. Ook in de studio van Ziggo Sport zijn Wesley Sneijder en het erover eens dat de Spanjaarden een penalty verdienden. Arsenal wist de halve finale uiteindelijk met 2-1 te winnen over twee duels.

Na 56 minuten meende Atlético Madrid recht te hebben op een penalty op bezoek bij Arsenal. Een schot van Antoine Griezmann werd gekeerd door David Raya, waarna de bal in de rebound opnieuw bij de Fransman terechtkwam. Hij werd vervolgens op de voet geraakt door Riccardo Calafiori, maar scheidsrechter Daniel Siebert floot voor een overtreding van Marc Pubill op Gabriel. De VAR keek er nog wel naar, maar greep niet in.

Bij Voetbalpraat begrijpen de analisten niks van de beslissing van de scheidsrechter om geen strafschop toe te kennen, omdat de overtreding van Pubill wat hen betreft te licht was. “Dan gaat het naar de VAR en dan denk je: ze zien wat wij zien”, begint presentator Yordi Yamali. “Maar ze zien helemaal niet wat wij zien, want hij blijft bij de beslissing dat die eerste een overtreding was, wat het in de verste verte niet was.” Dat beaamt Hans Kraay junior. “Dit is toch gewoon een penalty?”, vraagt de analist. Daar sluiten Kees Kwakman en Kees Luijckx zich bij aan. Eerstgenoemde komt met de theorie dat de VAR geen streep mocht zetten door de overtreding van Pubill om alsnog een penalty toe te kennen en daarom de beslissing liet staan, maar dit wordt niet bevestigd.

Ook bij Ziggo Sport is er onbegrip over de situatie. “Ik vond Griezmann matig, omdat hij gewoon niet goed gebruikt werd”, begint Sneijder. “Maar ik vind dit wél een penalty.” De oud-middenvelder legt dit vervolgens uit. “Hij fluit eigenlijk voor die actie hiervoor, maar daar gebeurt niet zoveel. Hij fluit voor een overtreding van Pubill, maar die doet niks.” Sneijder stelt dat de scheidsrechter eigenlijk te vroeg affloot. “Volgens mij zegt hij dat later ook tegen Griezmann: ‘Ik had al gefloten’. Anders is dit gewoon een penalty.” Overigens floot Siebert pas nadat Griezmann op de voet werd geraakt.

Alderweireld is het met zijn tafelgenoot eens. “Als hij niet had gefloten voor die fout, dan had de VAR het ook niet omgedraaid. Voor hetzelfde geld had dit gewoon een penalty kunnen zijn”, aldus de Belg. “Wel slecht, je moet het wel allemaal laten aflopen, die actie”, gaat Sneijder vervolgens verder. “Misschien waren ze daar zo boos om.” De recordinternational van Oranje vindt echter dat Atlético vooral in de spiegel moet kijken. “Dit was niet het Atlético dat die omschakeling kan maken, van een achterstand weer weten recht te breien. Maar dat kwam ook door Arsenal.”

