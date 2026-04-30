Verbijstering na Atlético - Arsenal: 'Waarom staat de nummer 16 van Nederland daar?'

Danny Makkelie floot woensdagavond bepaald geen foutloze wedstrijd bij Atlético Madrid – Arsenal (1-1), vindt Mario van der Ende. In een interview met De Telegraaf toont Van der Ende zich kritisch op het handelen van Makkelie bij twee cruciale momenten.

Makkelie kende een penalty toe aan zowel Atlético als Arsenal. Die werden allebei benut, waardoor beide ploegen met een 1-1 gelijkspel genoegen moesten nemen. Een late strafschop voor Arsenal werd door Makkelie ingetrokken na het terugzien van de beelden.

Van der Ende vindt dat Makkelie een goed besluit nam door Arsenal een penalty toe te kennen na contact tussen Dávid Hancko en Viktor Gyökeres. "Dat was gewoon een honderd procent strafschop", stelt hij.

Rond de penalty van Atlético, na een handsbal van Ben White, heeft Van der Ende wel aanmerkingen. “Daar staat Makkelie gewoon verkeerd opgesteld, waardoor hij de VAR nodig heeft. Uiteindelijk vond ik het wél een terechte strafschop, omdat zijn arm niet langs het lichaam was."

Van der Ende snapt woede Arteta

Zijn grootste fout maakte Makkelie volgens Van der Ende door een late strafschop voor Arsenal terug te draaien. Daar maakte trainer Mikel Arteta zich al boos om. “Makkelie laat zich overrulen door de VAR, hoewel het niet clear and obvious was. Ook voor een licht contact kan een strafschop worden gegeven, dus die penalty had Makkelie gewoon moeten laten staan”, zegt Van der Ende. Er was sprake van contact tussen Hancko en Eberechi Eze.

“Ik snap ook niet dat daar de Nederlandse nummer 16 zit als VAR (Dennis Higler, red.) en niet de Nederlandse nummer 2 (Serdar Gözübüyük, red.). Zet ook daar de beste mensen neer”, vindt Van der Ende. “Gözübüyük stond nu politieagentje te spelen langs de lijn met dat gekke gedrag van die Diego Simeone. Daar kun je net zo goed de Guardia Civil neerzetten. Misschien dat hij daar wel naar luistert.”