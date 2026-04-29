Teruglezen | Atlético - Arsenal houden elkaar in evenwicht in halve finale CL

Atlético Madrid en Arsenal staan woensdagavond tegenover elkaar in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League. De wedstrijd in Estadio Metropolitano gaat om 21.00 uur van start onder leiding van Danny Makkelie. Atlético was in de kwartfinale over twee duels met 3-2 te sterk voor landgenoot Barcelona, terwijl Arsenal met minimaal verschil won van Sporting Portugal: 1-0 over twee wedstrijden. Volg het duel in de halve finale van de Champions League hier van minuut tot minuut.

LIVE Champions League: Atlético Madrid - Arsenal Het volledige wedstrijdverslag lees je hier. Makkelie speelt hoofdrol: Atlético en Arsenal scoren alleen vanaf elf meter Danny Makkelie speelde een hoofdrol in de Champions League-wedstrijd tussen Atlético Madrid en Arsenal, die eindigde in 1-1 door strafschoppen. VAR Dennis Higler was betrokken bij de beslissingen. Beide teams scoorden vanaf de stip. Lees verder 90+7' - Einde wedstrijd (1-1) Makkelie fluit voor het laatst: 1-1. Over zes dagen valt de beslissing in Londen! 90+4' - Venijnige uithaal Molina (1-1) Van afstand poeiert Molina de bal over de lat; Raya lijkt er nog aan te zitten met zijn vingertoppen, maar er volgt geen corner. 90+3' - Nog een paar minuten te gaan (1-1) Van de zeven minuten durende blessuretijd zijn er drie verstreken. 87' - Moquera schiet op Oblak (1-1) In de slotfase roert Arsenal zich nadrukkelijker. Oblak moet redding brengen. Komt er vanavond nog een winnaar? 81' - Makkelie trekt penalty in (1-1) Het contact tussen Hancko en Eze is minimaal. Makkelie bekijkt de beelden meermaals terug. Zijn oordeel: geen penalty! 80' - Makkelie naar de kant (1-1) Makkelie heeft contact met zijn assistenten, voert lang overleg en gaat daarna naar de kant om de beelden te bekijken! 78' - En dat is de derde strafschop! (1-1) Makkelie wijst weer naar de stip, ditmaal na een overtreding op Eze! Weer is Hancko de schlemiel. Penalty voor Arsenal. Videoscheidsrechter Higler kijkt er nog naar. 74' - Lookman mist gigantische kans (1-1) Lookman ontvangt de bal in het zestienmetergebied en draait goed weg bij zijn tegenstander. Daarom heeft hij de tijd voor een schot, maar hij schiet de bal slecht in. Raya klemt. 71' - Arsenal met nieuwe voorhoede (1-1) Omdat de ploeg in de tweede helft geen grip krijgt op de wedstrijd, heeft Mikel Arteta ingegrepen door zijn volledige voorhoede te vervangen. Jesus, Saka en Trossard zijn binnen de lijnen gekomen voor Gyökeres, Madueke en Martinelli. 63' - Griezmann op de lat (1-1) Wauw! Griezmann schiet tegen de lat aan. Dichter bij een voorsprong is Atlético nog niet geweest. ⚽ 55' - Álvarez benut de penalty (1-1) BREAKING Álvarez schiet de penalty overtuigend tegen de touwen en zo staat het 1-1 in Estadio Metropolitano. 55' - Penalty voor Atlético (0-1) Makkelie ziet de beelden en kent een penalty toe aan Atlético! 54' - Atlético smeekt Makkelie om penalty (0-1) Is daar sprake van een handsbal? Na het schot van Llorente komt de bal tegen de uitgestoken arm van White... Makkelie heeft het zelf niet gezien, maar Higler roept hem naar de kant! Laad meer