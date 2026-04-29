Teruglezen | Atlético - Arsenal houden elkaar in evenwicht in halve finale CL

29 april 2026, 20:50   Bijgewerkt: 23:04
3 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Atlético Madrid en Arsenal staan woensdagavond tegenover elkaar in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League. De wedstrijd in Estadio Metropolitano gaat om 21.00 uur van start onder leiding van Danny Makkelie. Atlético was in de kwartfinale over twee duels met 3-2 te sterk voor landgenoot Barcelona, terwijl Arsenal met minimaal verschil won van Sporting Portugal: 1-0 over twee wedstrijden. Volg het duel in de halve finale van de Champions League hier van minuut tot minuut.

LIVE Champions League: Atlético Madrid - Arsenal

1u geleden

23:00

Het volledige wedstrijdverslag lees je hier.

Makkelie speelt hoofdrol: Atlético en Arsenal scoren alleen vanaf elf meter

Makkelie speelt hoofdrol: Atlético en Arsenal scoren alleen vanaf elf meter

Danny Makkelie speelde een hoofdrol in de Champions League-wedstrijd tussen Atlético Madrid en Arsenal, die eindigde in 1-1 door strafschoppen. VAR Dennis Higler was betrokken bij de beslissingen. Beide teams scoorden vanaf de stip.

1u geleden

22:57

90+7' - Einde wedstrijd (1-1)

Makkelie fluit voor het laatst: 1-1. Over zes dagen valt de beslissing in Londen!

1u geleden

22:55

90+4' - Venijnige uithaal Molina (1-1)

Van afstand poeiert Molina de bal over de lat; Raya lijkt er nog aan te zitten met zijn vingertoppen, maar er volgt geen corner. 

1u geleden

22:54

90+3' - Nog een paar minuten te gaan (1-1)

Van de zeven minuten durende blessuretijd zijn er drie verstreken. 

1u geleden

22:48

87' - Moquera schiet op Oblak (1-1)

In de slotfase roert Arsenal zich nadrukkelijker. Oblak moet redding brengen. Komt er vanavond nog een winnaar?

1u geleden

22:41

81' - Makkelie trekt penalty in (1-1)

Het contact tussen Hancko en Eze is minimaal. Makkelie bekijkt de beelden meermaals terug. Zijn oordeel: geen penalty! 

1u geleden

22:40

80' - Makkelie naar de kant (1-1)

Makkelie heeft contact met zijn assistenten, voert lang overleg en gaat daarna naar de kant om de beelden te bekijken!

1u geleden

22:38

78' - En dat is de derde strafschop! (1-1)

Makkelie wijst weer naar de stip, ditmaal na een overtreding op Eze! Weer is Hancko de schlemiel. Penalty voor Arsenal. Videoscheidsrechter Higler kijkt er nog naar. 

1u geleden

22:34

74' - Lookman mist gigantische kans (1-1)

Lookman ontvangt de bal in het zestienmetergebied en draait goed weg bij zijn tegenstander. Daarom heeft hij de tijd voor een schot, maar hij schiet de bal slecht in. Raya klemt.

1u geleden

22:32

71' - Arsenal met nieuwe voorhoede (1-1)

Omdat de ploeg in de tweede helft geen grip krijgt op de wedstrijd, heeft Mikel Arteta ingegrepen door zijn volledige voorhoede te vervangen. Jesus, Saka en Trossard zijn binnen de lijnen gekomen voor Gyökeres, Madueke en Martinelli. 

1u geleden

22:23

63' - Griezmann op de lat (1-1)

Wauw! Griezmann schiet tegen de lat aan. Dichter bij een voorsprong is Atlético nog niet geweest.

2u geleden

22:16

⚽ 55' - Álvarez benut de penalty (1-1)

Álvarez schiet de penalty overtuigend tegen de touwen en zo staat het 1-1 in Estadio Metropolitano. 

2u geleden

22:15

55' - Penalty voor Atlético (0-1)

Makkelie ziet de beelden en kent een penalty toe aan Atlético!

2u geleden

22:14

54' - Atlético smeekt Makkelie om penalty (0-1)

Is daar sprake van een handsbal? Na het schot van Llorente komt de bal tegen de uitgestoken arm van White... Makkelie heeft het zelf niet gezien, maar Higler roept hem naar de kant!

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

avatar

In de Nederlandse competitie geeft Danny nooit een strafschop, vind Higler 100% overtredingen het niet waard om in te grijpen en hiervoor geeft hij een penalty??? Hancko speelt niet meer bij Feyenoord Danny.. je gekleurde bril kan af.

Just Me
142 Reacties
43 Dagen lid
66 Likes
Just Me
avatar

Hij fluit een goede wedstrijd..

Jagerman
135 Reacties
129 Dagen lid
161 Likes
Jagerman
avatar

Kan geen onduidelijkheid over zijn. Hancko geeft duidelijk een duw dus penalty

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
854 Reacties
174 Dagen lid
2.150 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

In de Nederlandse competitie geeft Danny nooit een strafschop, vind Higler 100% overtredingen het niet waard om in te grijpen en hiervoor geeft hij een penalty??? Hancko speelt niet meer bij Feyenoord Danny.. je gekleurde bril kan af.

Just Me
142 Reacties
43 Dagen lid
66 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij fluit een goede wedstrijd..

Jagerman
135 Reacties
129 Dagen lid
161 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kan geen onduidelijkheid over zijn. Hancko geeft duidelijk een duw dus penalty

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Atlético - Arsenal

Atlético Madrid
1 - 1
Arsenal
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

