Makkelie speelt hoofdrol: Atlético en Arsenal scoren alleen vanaf elf meter

Atlético Madrid en Arsenal hebben elkaar in de eerste halvefinalewedstrijd in de Champions League in evenwicht gehouden: 1-1. Scheidsrechter Danny Makkelie speelde een hoofdrol, door twee strafschoppen toe te kennen en er één in te trekken na inmenging van videoscheidsrechter Dennis Higler. De doelpunten vanaf de stip bepaalden de eindstand.

Arsenal begon aftastend, maar groeide gaandeweg in de wedstrijd. Atlético zette vroeg druk en was gevaarlijk via Julián Alvarez, die na veertien minuten een gekrulde poging zag worden gekeerd door David Raya. Aan de andere kant liet Arsenal zich voor het eerst serieus gelden via Viktor Gyökeres, die na een sterke actie de bal teruglegde op Martin Ødegaard, wiens inzet werd geblokt.

De wedstrijd ontwikkelde zich tot een schaakspel, met weinig uitgespeelde kansen maar voortdurend dreiging. Arsenal dicteerde steeds vaker het tempo en werd kort voor rust beloond. Gyökeres ging naar de grond na contact met David Hancko, waarna Makkelie resoluut naar de stip wees. De spits zelf nam de verantwoordelijkheid en ramde de bal hard langs Jan Oblak: 0-1.

Na rust kwam Atlético furieus uit de kleedkamer. De intensiteit ging omhoog en Arsenal werd teruggedrongen. Dat overwicht leidde al snel tot de gelijkmaker. Na een hoekschop belandde de bal via Marcos Llorente tegen de arm van Ben White. Makkelie werd naar het scherm geroepen en kende de strafschop toe, waarna Alvarez de bal onberispelijk in de hoek schoot: 1-1.

De wedstrijd kantelde volledig. Atlético rook bloed en kreeg grote kansen. Antoine Griezmann raakte de lat met een sierlijke poging en even later schoot hij een volley net naast. Ademola Lookman kreeg een uitgelezen kans van dichtbij, maar mikte recht op Raya. Arsenal wankelde en moest alle zeilen bijzetten om overeind te blijven.

Met een reeks wissels probeerde Mikel Arteta het tij te keren, en langzaam knokte Arsenal zich terug in de wedstrijd. Toch leek het duel opnieuw beslist te worden vanaf elf meter toen Eberechi Eze in de 78e minuut naar de grond ging na contact met Hancko. Makkelie wees opnieuw naar de stip en gaf bovendien een gele kaart, maar na tussenkomst van Higler en een gang naar de zijlijn draaide hij zijn beslissing terug. Geen strafschop, tot woede en ongeloof bij Arsenal.

In de slotfase golfde het spel op en neer. Atlético bleef dreigend, maar Arsenal hield stand. In blessuretijd kreeg Nahuel Molina nog een kans met een venijnig schot dat net over ging. De beslissing zal over zes dagen vallen in het Emirates Stadium.