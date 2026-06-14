was in de nacht van zaterdag op zondag van enorme waarde voor Marokko door te scoren in het WK-duel met Brazilië (1-1). De middenvelder van PSV is dicht bij een overstap naar Bayern München. Zijn fraaie goal op het WK gaat de Eindhovenaren echter niet nog meer miljoenen opleveren, zo stelt clubwatcher Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

Saibari wordt de afgelopen weken nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Bayern München. Donderdag kwam naar buiten dat de Duitsers het bod op de middenvelder hadden verhoogd, waardoor er nu een bedrag van 48 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen op tafel ligt. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wil PSV nog een paar miljoen extra voor zijn sterspeler ontvangen, waardoor er voor het WK nog geen deal werd gesloten.

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In de openingswedstrijd van Marokko, in New Jersey tegen Brazilië, kon Saibari rekenen op een basisplaats in de punt van de aanval. Na 21 minuten werd de PSV’er weggestoken door Brahim Díaz en zette hij zijn land met een lobje op voorsprong. Tien minuten later trok Real Madrid-ster Vinícius Júnior de stand weer gelijk, wat ook de eindstand bleek. Nadat Saibari had gescoord, gingen veel kijkers ervan uit dat PSV een nog hoger bedrag zou kunnen ontvangen voor de Marokkaan.

Dat is echter niet reëel, zo stelt Kapteijns in de podcast Kick-off. “Het is een trein die al heel erg op stoom is en niet ineens een ander spoor op zal gaan”, begint de clubwatcher. “PSV en Bayern liggen behoorlijk op koers om overeenstemming te bereiken. Wat voor PSV erg gunstig zou zijn, is als het richting het nieuwe boekjaar getrokken kan worden; dus per 1 juli. Dat is voor PSV heel belangrijk, dus ik verwacht niet dat hij nu ineens tien miljoen duurder is. Zo werken onderhandelingen niet. Dat is een proces dat langdurig loopt en niet zomaar ineens verandert door een doelpunt.”