heeft zich zaterdagnacht getoond op het allerhoogste podium. Als valse spits maakte de sterspeler van PSV de 0-1 voor Marokko in de WK-wedstrijd tegen Brazilië. Nederlandse kijkers denken dat de financieel directeur van PSV handenwrijvend voor de televisie zat.

Brazilië had het al snel lastig. Waar vooraf vooral werd uitgekeken naar de aanvallende sterren van de Seleção, liep de ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti achter de feiten aan in het MetLife Stadium. Marokko begon fel, zette hoog druk en dwong Brazilië direct tot fouten in de opbouw.

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De Noord-Afrikaanse formatie was vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij. Met verzorgd combinatievoetbal en veel beweging rond het strafschopgebied vonden de Marokkanen geregeld ruimte tussen de Braziliaanse linies. Brazilië oogde juist nerveus aan de bal en slaagde er nauwelijks in langere balbezitfases op te bouwen. De eerste grote kans van de wedstrijd was zelfs tegen de verhouding in voor Brazilië, maar Igor Thiago kon een voorzet van Vinícius Júnior van dichtbij niet goed verwerken.

Na ruim twintig minuten kreeg het sterke optreden van Marokko de beloning die het verdiende. Brahim Díaz stuurde Ismael Saibari met een schitterende steekpass alleen op doelman Alisson af, waarna de PSV'er koel bleef en de bal fraai over de Braziliaanse sluitpost heen liftte.

De openingstreffer zorgde voor een explosie van vreugde bij de Marokkaanse aanhang en zette tegelijkertijd de druk vol op Brazilië, dat tot dat moment geen antwoord had op het energieke en overtuigende spel van de tegenstander. Toch wist Brazilië in de 32ste minuut op gelijke hoogte te komen, via een fraaie uithaal van Vinícius Júnior.

Nederlandse televisiekijkers reageren massaal op het openingsdoelpunt van Saibari. Zij concluderen dat de PSV'er miljoenen euro's meer waard is geworden. Saibari staat in de belangstelling van Bayern München, dat al een bod zou hebben uitgebracht van 48 miljoen euro plus 5 miljoen aan bonussen. Met een goed WK zou Saibari die prijs nog kunnen opdrijven, redeneren de fans.

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