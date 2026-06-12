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PSV houdt rekening met onverwacht vertrek en wil 20 miljoen

12 juni 2026, 21:33
Go Ahead - PSV
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Ryan Flamingo hoopt PSV komende zomer te verlaten. De centrumverdediger van de Eindhovenaren wil graag een stap hogerop zetten. De Brabantse club ziet veel potentie in de verdediger en vraagt dan ook een fors bedrag.

Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is het niet zo dat Flamingo het niet naar zijn zin heeft bij de landskampioen. Integendeel zelfs. De 23-jarige voetballer zit goed op zijn plek, maar denkt dat een transfer het beste is voor zijn ontwikkeling. Daarom hoopt Flamingo deze zomer een volgende stap in zijn carrière te zetten.

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'PSV kan daar natuurlijk niet zomaar aan meewerken, omdat hij een fors transferbedrag vertegenwoordigt', schrijft Elfrink. Daarnaast staat Flamingo nog tot de zomer van 2029 onder contract bij PSV. De verwachting is dan ook dat technisch directeur Earnest Stewart een transfersom van minimaal twintig miljoen euro wil ontvangen.

Voor PSV is een vertrek van Flamingo een tegenvaller, aangezien de Eindhovenaren over weinig centrumverdedigers beschikken. Zeker nu Jerdy Schouten er door een kruisbandblessure uitligt, is de spoeling dun. Het betekent dan ook dat er spoedig nieuwe verdedigers naar Eindhoven moeten komen als Flamingo daadwerkelijk vertrekt.

Vind jij dat PSV Ryan Flamingo moet laten vertrekken voor 20 miljoen euro?

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Ryan Flamingo

Ryan Flamingo
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (31 dec. 2002)
Positie: V, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
33
3
2024/2025
PSV
34
0
2023/2024
Sassuolo
-
-
2023/2024
Utrecht
34
3

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