hoopt PSV komende zomer te verlaten. De centrumverdediger van de Eindhovenaren wil graag een stap hogerop zetten. De Brabantse club ziet veel potentie in de verdediger en vraagt dan ook een fors bedrag.

Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is het niet zo dat Flamingo het niet naar zijn zin heeft bij de landskampioen. Integendeel zelfs. De 23-jarige voetballer zit goed op zijn plek, maar denkt dat een transfer het beste is voor zijn ontwikkeling. Daarom hoopt Flamingo deze zomer een volgende stap in zijn carrière te zetten.

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'PSV kan daar natuurlijk niet zomaar aan meewerken, omdat hij een fors transferbedrag vertegenwoordigt', schrijft Elfrink. Daarnaast staat Flamingo nog tot de zomer van 2029 onder contract bij PSV. De verwachting is dan ook dat technisch directeur Earnest Stewart een transfersom van minimaal twintig miljoen euro wil ontvangen.

Voor PSV is een vertrek van Flamingo een tegenvaller, aangezien de Eindhovenaren over weinig centrumverdedigers beschikken. Zeker nu Jerdy Schouten er door een kruisbandblessure uitligt, is de spoeling dun. Het betekent dan ook dat er spoedig nieuwe verdedigers naar Eindhoven moeten komen als Flamingo daadwerkelijk vertrekt.