Knap resultaat voor Marokko in kraker tegen Brazilië

Marokko heeft in de WK-kraker tegen Brazilië een verdienstelijk punt uit het vuur gesleept: 1-1. In New York zette (nu nog) PSV'er de Atlasleeuwen na een sterke openingsfase op voorsprong, maar een bevlieging van Vinícius Júnior leidde niet veel later tot de gelijkmaker.

Bij Brazilië ontbrak vedette Neymar vanwege een blessure in de wedstrijdselectie. Aan Marokkkaanse zijde begonnen twee bekenden uit de Eredivisie in de basis: Noussair Mazraoui en Saibari. De twee anderen in de selectie, Sofyan Amrabat en Anass Salah-Eddine, werden door bondscoach Mohamed Ouahbi op de bank gehouden. Van hen zou alleen Salah-Eddine in de slotfase nog binnen de lijnen komen.

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Brazilië begon bijzonder slordig aan het duel en leed in de openingsfase veelvuldig onnodig balverlies, wat Marokko de nodige schietkansjes opleverde. Aan de overkant werd de Seleção nauwelijks gevaarlijk. Alleen spits Igor Thiago kreeg een mogelijkheid toen Vinícius Júnior de achterlijn haalde en een prima voorzet afleverde, maar zijn kopbal was matig. Dat Marokko na twintig minuten op voorsprong was, mocht dan ook geen verrassing heten. Brahim Díaz stuurde Saibari met een splijtende pass door het midden de diepte in, waarna de PSV'er de uitkomende Alisson Becker verschalkte met een bekeken lob: 0-1.

De Marokkaanse voorsprong hield echter niet lang stand. Na een dik halfuur spelen werd Vinícius vrijgespeeld in de zestien, de Real Madrid-aanvaller kapte naar binnen en verschalkte Yassine Bounou met een bekeken schot in de verre hoek: 1-1. De bevlieging leidde een sterke fase van de Brazilianen in. Middenvelder Lucas Paqueta kwam in blessuretijd het dichtst bij een treffer, maar zijn halve omhaal na een voorzet van linksback Douglas Santos werd door Bounou naast getikt. Zo gingen beide ploegen even later met een 1-1 tussenstand aan de thee.

De tweede helft was een stuk minder open. Brazilië had wel een licht overwicht, maar behoudens een schietkans voor Thiago na een snelle inworp (redding Bounou) bleven echte mogelijkheden lange tijd uit. De vele kleine overtredingen die beide ploegen begingen kwamen het tempo bovendien niet ten goede. Datzelfde gold voor de vele wissels die beide bondscoaches doorvoerden. Raphinha wist in de slotfase bijna te profiteren van een te korte terugspeelbal van Diop, maar Bounou was net op tijd zijn doel uit om de bal weg te schieten voor de voeten van de Barcelona-aanvaller. In de (lange) blessuretijd kreeg Marokko nog één kans om de volle buit te grijpen, maar invaller Ayoube Amaimouni kreeg van dichtbij een rebound niet langs Alisson. Daardoor stapten beide ploegen met een punt van het veld.