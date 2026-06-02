Quinten Timber wilde trainingskamp Oranje graag verlaten

2 juni 2026, 14:48   Bijgewerkt: 15:04
Quinten Timber
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Quinten Timber heeft bondscoach Ronald Koeman gevraagd of hij later mocht aansluiten bij het trainingskamp van het Nederlands elftal. De middenvelder hoopte toestemming te krijgen om de Champions League-finale van zijn broer Jurriën Timber bij te wonen.

Dat heeft bondscoach Koeman dinsdagmiddag bekendgemaakt op de persconferentie in aanloop naar de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Verslaggever Noa Vahle vroeg de bondscoach of Timber met een dergelijk verzoek was gekomen om de finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal vanuit het stadion in Boedapest te volgen.

"Ja, hij heeft dit wel gevraagd", bevestigt Koeman aan Vahle. "Nee, dat mocht niet. Laat dat maar over aan de rest van de familie. Dat begreep hij ook wel. Of ik het kon begrijpen? Aan de ene kant wel, aan de andere kant."

Timber moest de Champions League-finale daardoor vanuit Zeist volgen. Zijn broer Jurriën begon op de bank, maar viel uiteindelijk nog wel in. Arsenal verloor de eindstrijd uiteindelijk na strafschoppen van Paris Saint-Germain.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Wat een onzin, laat hem lekker bij zijn broer kijken.

Bijzonder, even een dag heen en weer.. Had hem gewoon laten kijken joh.

Quinten Timber denk dat die op schoolkamp is

Hij is niet met het wk bezig maar met zijn broer

Quinten Timber

Quinten Timber
Olympique de Marseille
Team: Marseille
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
