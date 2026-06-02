Quinten Timber wilde trainingskamp Oranje graag verlaten

heeft bondscoach Ronald Koeman gevraagd of hij later mocht aansluiten bij het trainingskamp van het Nederlands elftal. De middenvelder hoopte toestemming te krijgen om de Champions League-finale van zijn broer Jurriën Timber bij te wonen.

Dat heeft bondscoach Koeman dinsdagmiddag bekendgemaakt op de persconferentie in aanloop naar de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Verslaggever Noa Vahle vroeg de bondscoach of Timber met een dergelijk verzoek was gekomen om de finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal vanuit het stadion in Boedapest te volgen.

"Ja, hij heeft dit wel gevraagd", bevestigt Koeman aan Vahle. "Nee, dat mocht niet. Laat dat maar over aan de rest van de familie. Dat begreep hij ook wel. Of ik het kon begrijpen? Aan de ene kant wel, aan de andere kant."

Timber moest de Champions League-finale daardoor vanuit Zeist volgen. Zijn broer Jurriën begon op de bank, maar viel uiteindelijk nog wel in. Arsenal verloor de eindstrijd uiteindelijk na strafschoppen van Paris Saint-Germain.