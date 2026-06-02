De transferzomer in de Eredivisie gaat officieel op 22 juni van start en landskampioen PSV wil direct doorpakken op de transfermarkt. In Eindhoven wordt serieus rekening gehouden met een mogelijk vertrek van middenvelder Ismael Saibari. Daarom kijkt de club alvast naar mogelijke opvolgers. Volgens transferjournalist Mounir Boualin heeft PSV opnieuw zijn oog laten vallen op van NEC Nijmegen.

De 22-jarige Japanner stond eerder al op de radar in het Philips Stadion, maar destijds bleek de vraagprijs van NEC te hoog. De Nijmegenaren zouden toen tussen de 15 en 20 miljoen euro hebben verlangd, waarna PSV afhaakte.

Ook Ajax toonde eerder serieuze interesse in Sano. De Amsterdammers zouden zelfs een persoonlijk akkoord met de middenvelder hebben bereikt. NEC ging echter niet akkoord met een voorstel van tien miljoen euro plus verdediger Ahmetcan Kaplan.

WK-droom in duigen

Sano sprak eerder openlijk over zijn ambities en maakte duidelijk dat deelname aan het WK zijn grootste droom is. Daarom zag hij een overstap naar een Nederlandse topclub als een belangrijke stap in zijn ontwikkeling.

"Het WK is mijn grootste droom. Daarom weet ik hoe belangrijk dit seizoen is. Ik heb nog altijd een kans om in het nationale team te komen. Daarvoor moet ik veel blijven spelen en ervaring opdoen. Ik wil mijn droom waarmaken."

Op vrijdag 15 mei maakte de Japanse bondscoach de selectie voor het WK bekend. Tot teleurstelling van Sano ontbrak zijn naam op de lijst. Daarmee is zijn wens om via een sterk seizoen bij NEC een plek in de nationale ploeg af te dwingen vooralsnog niet uitgekomen.

Sterk seizoen bij NEC

De Japanner kan desondanks terugkijken op een sterk seizoen bij NEC. In 34 wedstrijden was hij goed voor drie doelpunten en acht assists. Daarmee heeft hij zich nadrukkelijk in de kijker gespeeld van meerdere clubs.

NEC is inmiddels op de hoogte van de hernieuwde belangstelling van PSV. Ook Sano zelf zou openstaan voor een overstap naar de landskampioen. Hoewel NEC zich mag opmaken voor de voorrondes van Champions League voetbal, lijkt de middenvelder de voorkeur te geven aan een club die meespeelt om de prijzen.

PSV overweegt daarom op korte termijn een officieel bod uit te brengen. De Eindhovenaren zullen echter diep in de buidel moeten tasten. Volgens FootballTransfers vertegenwoordigt Sano momenteel een geschatte marktwaarde van 10,1 miljoen euro.