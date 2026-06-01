Nederland - Algerije op tv: waar en hoe laat is het oefenduel te zien?

1 juni 2026, 17:45
Nederlands elftal tegen Malta
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Woensdagavond speelt het Nederlands elftal tegen Algerije in De Kuip in Rotterdam. Het duel is de derde oefeninterland in aanloop naar het WK 2026 en geldt tegelijkertijd als de officiële uitzwaaiwedstrijd van Oranje.

Hoe laat begint Nederland – Algerije?

De wedstrijd begint om 20.45 uur. De voorbeschouwing start om 20.30 uur. Het Nederlandse publiek krijgt daarmee nog één keer de kans om Oranje in eigen land in actie te zien voordat de selectie afreist naar de Verenigde Staten.

Waar kun je Nederland – Algerije gratis kijken?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op NPO 1. Daarnaast is het duel ook gratis te volgen via de NOS App en de livestream van de NOS. Supporters kunnen de wedstrijd dus zowel op televisie als online bekijken.

Nog twee oefenduels in Amerika

Na de wedstrijd tegen Algerije vertrekt Oranje naar de Verenigde Staten voor het laatste deel van de WK-voorbereiding. Op 8 juni speelt Nederland in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd begint om 20.45 uur Nederlandse tijd.

WK-programma van Nederland

Nederland is ingedeeld in Groep F en begint het WK op 14 juni om 22.00 uur tegen Japan. Verder treft Oranje in de groepsfase ook Zweden en Tunesië. Algerije speelt zijn eerste wedstrijd op het WK op 17 juni om 03.00 uur. De Algerijnen zijn ingedeeld in Groep J met Argentinië, Jordanië en Oostenrijk.

Nederland - Algerije

20:45
Wordt gespeeld op 3 jun. 2026
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

