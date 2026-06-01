Heugelijk nieuws voor Kenneth Taylor na mislopen WK

en Jade Anna van Vliet stappen in het huwelijksbootje. De influencer heeft via haar Instagram bekendgemaakt dat zij en de middenvelder zich officieel hebben verloofd. Daarmee zetten de twee een volgende stap in hun relatie, die inmiddels al geruime tijd standhoudt.

De aankondiging van het huwelijk volgt enkele maanden nadat er in de media al werd gespeculeerd over de toekomstplannen van het koppel. Eerder dit jaar gaf Van Vliet in een interviewprogramma al aan dat zij en de speler van Lazio (red. Taylor wordt door Ajax verhuurd/geschatte club aanpassen indien nodig) niet altijd op één lijn zaten als het gaat om gezinsuitbreiding. Waar Taylor droomt van een groot gezin, stond Van Vliet daar toen nog iets voorzichtiger in. Ondanks die verschillen is de relatie duidelijk sterk gebleven, met deze verloving als gevolg.

Artikel gaat verder onder video

Voor Van Vliet betekent het nieuws bovendien een positieve wending na een minder periode. De geplande reis naar Miami moest zij bijna afzeggen vanwege ziekte, maar die trip werd met een latere vlucht toch gered. Tijdens die latere reis naar de Amerikaanse stad vond ook het aanzoek plaats, waarmee het stel nu hun verloving officieel heeft bevestigd. Daarmee lijkt een lastige periode voor Van Vliet definitief achter hen te liggen, terwijl er juist een nieuwe, feestelijke fase is begonnen.