Rigaux schept direct duidelijkheid over opvallende rol bij Feyenoord

1 juni 2026, 15:41
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Dévy Rigaux is maandag officieel begonnen aan zijn nieuwe avontuur bij Feyenoord. De Belg gaat aan de slag als technisch directeur, maar legde direct uit dat hij voorlopig nog niet alle bevoegdheden krijgt die normaal gesproken bij die functie horen. Rigaux start namelijk als zogenoemd titulair directeur en hoopt over een jaar door te groeien naar de rol van statutair directeur.

"In het eerste jaar zal ik titulair directeur zijn, met de intentie om volgend jaar statutair directeur te zijn", aldus Rigaux tijdens een persconferentie op zijn eerste werkdag in Rotterdam. Dat verschil klinkt misschien ingewikkeld, maar komt er in de praktijk op neer dat Rigaux voorlopig via een normale arbeidsovereenkomst werkzaam is bij Feyenoord. Hij houdt zich wel bezig met het technische beleid van de club, zoals transfers, scouting en de samenstelling van de selectie, maar heeft juridisch gezien nog niet dezelfde bevoegdheden als een statutair directeur.

Mocht Rigaux volgend jaar daadwerkelijk worden benoemd tot statutair directeur, dan verandert zijn positie binnen de club aanzienlijk. In die rol maakt hij officieel deel uit van de directie en mag hij Feyenoord ook juridisch vertegenwoordigen. Daarnaast krijgt hij meer verantwoordelijkheid binnen de organisatie, maar daar staat tegenover dat hij ook meer persoonlijke aansprakelijkheid draagt en minder bescherming geniet bij een eventueel ontslag.

Voor Feyenoord lijkt de constructie vooral bedoeld om Rigaux rustig te laten wennen aan zijn nieuwe functie en de interne organisatie. De Belg krijgt daarmee de tijd om zich in zijn eerste jaar te bewijzen, voordat hij mogelijk definitief toetreedt tot de directie van de Rotterdamse club.

