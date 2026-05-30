Scheidsrechter roept spelers plots naar binnen in Champions League-finale

Een bizar moment aan het eind van de eerste helft van de Champions League-finale. Scheidsrechter Daniel Siebert kende in de zesde minuut van de blessuretijd een corner toe aan Arsenal, maar die mocht toch niet genomen worden.

Arsenal kwam al vroeg in de eerste helft op voorsprong dankzij Kai Havertz en hield daarna de rijen achterin gesloten. De Londenaren hielden PSG knap in bedwang, waardoor de ploeg van Luis Enrique nauwelijks kansen op de gelijkmaker kreeg in de eerste helft.

Artikel gaat verder onder video

Aan het eind van het eerste bedrijf, na 50 minuten en 55 seconden spelen, kreeg Arsenal een corner toegekend toen Willian Pacho de bal achter de lijn kopte. Bukayo Saka maakte zich klaar om die corner te nemen. Maar toen hij dat na 30 seconden nog niet had gedaan, maakte Siebert een einde aan de eerste helft.

De scheidsrechter vond klaarblijkelijk dat Arsenal te veel tijd nam om de corner te nemen. Siebert had zes minuten blessuretijd toegekend, en die waren inmiddels verspreken. Siebert maakte handgebaren die erop wezen dat hij wilde dat Arsenal meer vaart maakte. De spelers van Arsenal maakten hun onvrede even duidelijk, maar namen al snel genoegen met het besluit.

Volg de finale van de Champions League via ons liveverslag!