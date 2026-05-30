Steven Gerrard velt oordeel over ontslag Arne Slot bij Liverpool

Steven Gerrard heeft begrip voor het besluit van de clubleiding van Liverpool om afscheid te nemen van Arne Slot. Toch overheerst bij Gerrard ook het medeleven met de Nederlandse trainer, die zaterdagmiddag op straat werd gezet.

Slot werd minder dan een week na het einde van het Premier League-seizoen ontslagen. Liverpool sloot de competitie af met een 1-1 gelijkspel tegen Brentford en eindigde als vijfde. Daarmee werd weliswaar een ticket voor de competitiefase van de Champions League veiliggesteld, maar de achterstand op landskampioen Arsenal bedroeg liefst 25 punten. Een schril contrast met het seizoen ervoor, waarin Slot direct kampioen werd met the Reds.

Artikel gaat verder onder video

Gerrard, aanwezig in Boedapest als analist voor TNT Sports rond de Champions League-finale tussen Arsenal en Paris Saint-Germain, steekt niet onder stoelen of banken dat het nieuws hem raakte.

"Ik ben niet verrast, maar ik vind het ontzettend zuur voor Arne Slot", zegt Gerrard. "In zijn eerste seizoen heeft hij fantastisch werk geleverd. Hij nam het over van Jürgen Klopp, en dat is een enorme uitdaging. Hij stapte in gigantische schoenen en deed dat zonder problemen."

'Kampioen worden is enorm moeilijk'

Volgens de oud-middenvelder mag de prestatie van Slot in zijn debuutjaar niet worden vergeten. "Het winnen van de Premier League is ongelooflijk moeilijk. Dat weet ik als geen ander. Wat hij in zijn eerste jaar heeft neergezet, blijft staan. Daarom zal hij altijd onderdeel blijven van de geschiedenis van Liverpool."

Toch zag Gerrard ook waarom de clubleiding uiteindelijk heeft ingegrepen. "Als je kijkt naar de laatste tien wedstrijden van vorig seizoen en het grootste deel van dit seizoen, dan leek dit niet meer op Liverpool. Het spel was soms lastig om naar te kijken. Het oogde onsamenhangend en uit balans."

"Je schrikt natuurlijk als je het hoort", zegt Gerrard over het ontslag van Slot. "Maar als je er goed over nadenkt, dan is dit naar mijn mening waarschijnlijk het juiste moment."

De voormalig aanvoerder kan zich moeilijk voorstellen dat Liverpool zonder plan heeft gehandeld. Volgens hem zal de club al langer hebben nagedacht over een eventuele opvolger.

"We weten allemaal hoe dit werkt in het voetbal. Het zou me enorm verbazen als Liverpool deze beslissing heeft genomen en zich daarna pas is gaan afvragen wie de volgende trainer moet worden", aldus Gerrard.

"Liverpool is een uitstekend georganiseerde club. Dat is al jaren zo. Als je een trainerswissel wilt doorvoeren, dan is het einde van het seizoen het ideale moment. Een nieuwe manager krijgt een volledige voorbereiding, kan meedenken over versterkingen en heeft de kans om alles opnieuw neer te zetten."

'Iraola kan passen bij Liverpool'

Een van de namen die direct rondzingt op Anfield is Andoni Iraola. De huidige manager van Bournemouth geldt als een belangrijke kandidaat om Slot op te volgen. Gerrard begrijpt die link wel.

"Dat zou zeker kunnen. Iraola heeft uitstekend werk geleverd bij Bournemouth en zijn speelstijl zou goed passen bij Liverpool. Maar laten we eerlijk zijn: Liverpool is een van de aantrekkelijkste banen in het topvoetbal. Er zullen dus meer namen op tafel liggen."

Wel denkt Gerrard dat Iraola een streepje voor heeft vanwege de bestaande banden tussen beide clubs. "Door de connecties tussen Bournemouth en mensen die inmiddels bij Liverpool werken, kennen ze hem daar natuurlijk bijzonder goed."