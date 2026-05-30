Sneijder: 'Ontslag Slot opmerkelijk, lijkt een spelletje van binnenuit'

Wesley Sneijder vindt het 'vreemd' dat Liverpool na twee seizoenen breekt met trainer Arne Slot. Bij Ziggo Sport spreekt de recordinternational van het Nederlands elftal het vermoeden uit dat er achter de schermen iets heeft voorgevallen.

Na twee seizoenen op Anfield viel zaterdag het doek voor Slot. De Nederlandse trainer wist zijn uitstekende debuutjaar - waarin de twintigste landstitel in de clubhistorie op imponerende wijze werd veroverd - in zijn tweede seizoen geen passend vervolg te geven. Liverpool eindigde slechts als vijfde in de Premier League en sneuvelde ook in de verschillende binnen- en buitenlandse bekertoernooien vroegtijdig.

Sneijder schuift zaterdag aan bij Hélène Hendriks, om samen met Danny Blind in de Ziggo-studio de analyse te verzorgen bij de Champions League-finale tussen PSG en Arsenal. Uiteraard komt het ontslag van Slot eerst ter sprake. Sneijder vindt het besluit van de Liverpool-leiding niet logisch, zegt hij desgevraagd. "Nee. Nou weet je natuurlijk ook nooit wat zich intern heeft afgespeeld, de afgelopen weken. Het is natuurlijk niet een heel goed seizoen geweest voor Liverpool. Maar: de tragische gebeurtenissen aan het begin van het seizoen werden steeds aangehaald", verwijst Sneijder naar het overlijden van Diogo Jota. "Dan gaat het bijna lijken op een spelletje van binnenuit."

Hendriks stipt later aan dat veel Engelse analisten nog achter Slot leken te staan. Sneijder voegt daaraan toe dat in zijn ogen ook veel Liverpool-supporters er zo in stonden: "Die liepen echt wel met hem weg." Dat de club nu tóch besluit te breken met de trainer, past ook niet in het beeld dat Sneijder van Liverpool heeft. "In mijn ogen is dat echt wel een stabiele club, zeker richting de trainer. Als je kijkt naar Jürgen Klopp, die heeft daar jaren gezeten. Maar die heeft ook niet altijd perfect gepresteerd daar. Dit is gewoon heel vreemd. Of het gevalletje-Salah nou doorslaggevend is geweest, dat weet ik niet." Sneijder zag wel aan Slot dat hij in de laatste periode onder spanning stond. "En daarom zeg ik: misschien zijn er intern, en dat weten wij niet, wel dingen voorgevallen. Maar op basis van wat wij zien, vind ik het heel opmerkelijk", besluit de oud-voetballer.