Ernstig zieke Bartina Koeman (65) deelt verdrietige realiteit: 'Dat kan ik niet'

Oranje-bondscoach Ronald Koeman reist zonder zijn vrouw naar de Verenigde Staten. Bartina Koeman kan niet meekomen, maar geniet voor het WK nog even van haar echtgenoot. In een gezamenlijk radio-interview bij Evers & Co vertelt Bartina te hopen dat ze gedurende het WK een keer kan langskomen.

Bartina (65) lijdt aan een chronische vorm van borstkanker. Momenteel gaat het ‘eigenlijk wel oké’, zegt ze in het interview met Edwin Evers. “Door mijn situatie kan ik niet zes weken naar Amerika, dus ik wil nu nog even lekker van hem genieten. Wij zullen wel dagelijks contact hebben tijdens het WK. Maar als hij druk is, is dat ook prima.”

"Als mijn gezondheid het toelaat, hoop ik één keer naar het toernooi te kunnen komen”, zegt ze bovendien. “Dat zou geweldig zijn. Over een week of drie denk ik dat ik hem wel echt ga missen. Maar we zien het wel. Ik leef van dag tot dag."

De afgelopen weken merkte Bartina dat haar man zich druk maakte om de WK-voorbereidingen en het samenstellen van de selectie. “Het ergste hebben we gehad. Hij ging 's nachts uit bed en in de woonkamer zitten, omdat hij dan aan het prakkeseren is. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Hij laat mij lekker slapen. Ik bemoei me er niet mee en dat vindt hij ook fijn. Hij houdt er niet van als een vrouw zich heel erg gaat bemoeien.”

"Hij zegt tegen me: laat mij maar lekker in m’n bubbel. Dan is hij het liefst alleen op zijn kantoor. Dan laat ik hem ook. Maar nu is hij weer helemaal relaxed”, aldus Bartina, die na circa twintig verhuizingen in haar leven hoopt dat haar man niet nog een nieuwe baan zal aannemen in de voetballerij. “Voor mij is dit wel het laatste in de voetbalwereld. Dat komt ook omdat ik ziek ben. Ik zou heel graag nog leuke reisjes met hem maken na het WK.”