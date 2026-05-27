Familie van Kees Smit is diep teleurgesteld in Ronald Koeman

Het nieuws dat niet is opgenomen in de WK-selectie van het Nederlands elftal, is hard aangekomen bij de achterban van de jonge middenvelder. Onder anderen de zus van het AZ-talent uit openlijk haar teleurstelling over de beslissing van bondscoach Ronald Koeman om Smit thuis te laten.

Smit had lange tijd goede papieren om deel uit te gaan maken van de 26-koppige WK-selectie van Oranje. De twintigjarige middenvelder van AZ debuteerde tijdens de laatste interlandperiode voor Oranje in het oefenduel met Noorwegen en stond er goed op bij Koeman.

Artikel gaat verder onder video

Koeman besloot Smit echter niet te selecteren voor het WK: de bondscoach geeft de voorkeur op het middenveld onder meer aan Marten de Roon en Guus Til. Dat Smit de schifting niet overleefde, is hard aangekomen bij zijn vrienden en familie.

"Het is heel jammer. Het was hem zo gegund, maar er zijn ook andere goede spelers”, treurt zijn oudere zus Susanne Smit woensdag in gesprek met NH Nieuws. "Het ging er veel over aan de eettafel, maar hij voelde niet de druk dat hij er bij moest zitten. Kees is nog hartstikke jong en er komen nog toernooien zat.”

Gijs de Graaff en Mats Bolten, twee vrienden van Smit, balen ook. "Koeman zou talenten meenemen, maar kiest toch voor oudere spelers", zegt Gijs. Mats vult aan: “We balen hier enorm van. Kees gaat hier wel even balen, maar hij kan wel goed de knop omzetten. Dat gaan we dan doen tijdens een gezamenlijke vakantie."