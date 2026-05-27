Live voetbal

Crystal Palace wint Conference League en grijpt eerste Europese prijs

27 mei 2026, 22:57
Crystal Palace - Rayo Vallecano
Foto: © Ziggo
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen door Rayo Vallecano in Leipzig met 1-0 te verslaan. Jean-Philippe Mateta maakte kort na rust het enige doelpunt van de finale en bezorgde de Engelse club daarmee een historische Europese prijs.

De finale begon voorzichtig. Rayo Vallecano had in de eerste helft het meeste balbezit, maar wist daar weinig grote kansen uit te halen. De beste mogelijkheid was voor spits Alexandre Alemão, die naast schoot. Aan de andere kant werd Crystal Palace vlak voor rust gevaarlijk via Tyrick Mitchell, maar ook hij kreeg de bal niet tussen de palen.

Artikel gaat verder onder video

Halverwege de eerste helft lag het duel kort stil vanwege een medisch incident op de tribune bij de Spaanse supporters. Rayo-doelman Augusto Batalla trok de aandacht van de scheidsrechter door op het veld te gaan zitten, waarna de situatie snel onder controle kwam.

Na rust maakte Palace direct het verschil, met name in het eerste kwartier. Batalla kon een schot van Adam Wharton niet goed verwerken, waarna Mateta in de rebound raak schoot: 1-0. Even later was Crystal Palace dicht bij een tweede treffer, maar Yéremy Pino raakte met een vrije trap beide palen.

Rayo Vallecano probeerde in de slotfase via meerdere wissels nog terug in de wedstrijd te komen, maar wist nauwelijks kansen te creëren. Crystal Palace gaf weinig weg en trok de voorsprong zonder grote problemen over de streep. Daarmee pakt vertrekkend trainer Oliver Glasner in zijn laatste duel nog een prijs. Eerder won Glasner al de FA Cup met Palace.

➡️ Meer over Crystal Palace

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rob Dieperink

Scheidsrechter Rob Dieperink gearresteerd in hotel in Londen

  • vr 15 mei, 12:12
  • 15 mei 12:12
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Crystal Palace - Rayo

Crystal Palace
1 - 0
Rayo Vallecano
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jean-Philippe Mateta

Jean-Philippe Mateta
Crystal Palace
Team: Crystal Palace
Leeftijd: 28 jaar (28 jun. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Crystal Palace
32
12
2024/2025
Crystal Palace
37
14
2023/2024
Crystal Palace
35
16
2022/2023
Crystal Palace
1
2

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws