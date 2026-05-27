Crystal Palace wint Conference League en grijpt eerste Europese prijs

Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen door Rayo Vallecano in Leipzig met 1-0 te verslaan. maakte kort na rust het enige doelpunt van de finale en bezorgde de Engelse club daarmee een historische Europese prijs.

De finale begon voorzichtig. Rayo Vallecano had in de eerste helft het meeste balbezit, maar wist daar weinig grote kansen uit te halen. De beste mogelijkheid was voor spits Alexandre Alemão, die naast schoot. Aan de andere kant werd Crystal Palace vlak voor rust gevaarlijk via Tyrick Mitchell, maar ook hij kreeg de bal niet tussen de palen.

Artikel gaat verder onder video

Halverwege de eerste helft lag het duel kort stil vanwege een medisch incident op de tribune bij de Spaanse supporters. Rayo-doelman Augusto Batalla trok de aandacht van de scheidsrechter door op het veld te gaan zitten, waarna de situatie snel onder controle kwam.

Na rust maakte Palace direct het verschil, met name in het eerste kwartier. Batalla kon een schot van Adam Wharton niet goed verwerken, waarna Mateta in de rebound raak schoot: 1-0. Even later was Crystal Palace dicht bij een tweede treffer, maar Yéremy Pino raakte met een vrije trap beide palen.

Rayo Vallecano probeerde in de slotfase via meerdere wissels nog terug in de wedstrijd te komen, maar wist nauwelijks kansen te creëren. Crystal Palace gaf weinig weg en trok de voorsprong zonder grote problemen over de streep. Daarmee pakt vertrekkend trainer Oliver Glasner in zijn laatste duel nog een prijs. Eerder won Glasner al de FA Cup met Palace.