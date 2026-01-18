Oliver Glasner heeft zaterdag na de nederlaag tegen Sunderland (2-1) zijn frustraties over de clubleiding van Crystal Palace niet onder stoelen of banken gestoken. De Oostenrijkse trainer zei tegen de camera's van BBC Match of the Day onder meer dat hij en zijn selectie 'compleet in de steek zijn gelaten'.

De 51-jarige Glasner staat sinds februari 2024 aan het roer bij Crystal Palace. Afgelopen seizoen bezorgde hij The Eagles de eerste hoofdprijs in de clubhistorie, door in de finale van de FA Cup met 2-1 te winnen van Manchester City. Afgelopen vrijdag maakte Glasner bekend dat hij aan het einde van het lopende seizoen gaat vertrekken. Eerder die dag kwam het nieuws naar buiten dat zijn aanvoerder, Marc Guéhi, op het punt staat om zijn loopbaan te vervolgen bij Manchester City. Glasner bezwoer dat zijn aangekondigde vertrek niets met het nieuws over Guéhi te maken heeft.

Daags na zijn aangekondigde vertrek ging Glasner met zijn elftal met 2-1 onderuit bij Sunderland, dat dankzij een zeer fraaie goal van Brian Brobbey de volle buit pakte. Na afloop van de wedstrijd kwamen de frustraties eruit bij de trainer van Crystal Palace: "Ik heb het gevoel dat we vandaag compleet in de steek zijn gelaten. Ik kan geen enkele speler iets kwalijk nemen. Ze hebben alles gedaan wat ze konden, dit gaat nu al maanden zo. We hebben twaalf of dertien spelers beschikbaar en voelen ons niet gesteund."

"Het ergste is nog dat onze aanvoerder een dag voor een Premier League-wedstrijd verkocht wordt", vervolgde Glasner zijn klaagzang. "We zijn ons aan het voorbereiden, dit was de eerste volle week dat we konden trainen sinds september, en onze aanvoerder wordt een dag voor de wedstrijd verkocht. Ik heb er geen begrip voor. Ik heb mijn mond altijd gehouden, maar nu kan dat niet omdat ik mijn spelers moet verdedigen." Guéhi is niet de eerste sterkhouder die Crystal Palace dit seizoen verlaat. Eerder werd Engels international Eberechi Eze verkocht aan Arsenal. Ook toen stond er een dag later een wedstrijd op het programma.

Glasner denkt niet aan opstappen: 'No chance'

Toch is Glasner niet van plan zijn contract voor het einde van het seizoen in te leveren. "Nee, nooit, dat zou ik nooit doen", bezwoer de Oostenrijker desgevraagd. "Ik ga tot het einde door met mijn spelersgroep. Ik heb zoveel respect voor hun karakter. Ik zie dat ze teleurgesteld zijn en ik weet hoe hard ze werken, hoe hard ze op het eind nog vechten. Dus nee, nooit, no chance."

'Ik zou verrast zijn als Glasner maandagmorgen haalt'

Hoewel de trainer dus zelf de handdoek niet zal werpen, betwijfelt oud-keeper en analist Shay Given of de Oostenrijker het einde van het seizoen gaat halen. "Ik zou al verrast zijn als hij maandagmorgen haalt", aldus de voormalig sluitpost van onder meer Newcastle United. "In de steek gelaten is een van de zwaarste uitdrukkingen die je kunt gebruiken. Ik heb nog nooit zo'n interview met een trainer gezien. Je zag dat hij woedend is op de krachten die binnen de club aan het werk zijn", aldus Given.