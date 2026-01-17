Live voetbal 9

Brobbey met heerlijke goal matchwinner bij Sunderland - Crystal Palace

Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
17 januari 2026, 18:05

Brian Brobbey was zaterdagmiddag opnieuw goud waard voor Sunderland. De van Ajax overgekomen spits tekende in het thuisduel met Crystal Palace op fraaie wijze voor de winnende goal: 2-1. Arne Slot speelde tegelijkertijd voor de vierde keer op rij gelijk met Liverpool: het Burnley van bankzitter Quilindschy Hartman knokte zich verrassend naar een 1-1 gelijkspel op Anfield.

Sunderland - Crystal Palace

Brobbey startte bij Sunderland in de basis, net als doelman Robin Roefs en de aan Feyenoord gelinkte Romaine Mundle. Lutsharel Geertruida bleef de hele wedstrijd op de bank. Crystal Palace nam na een halfuur spelen een 0-1 voorsprong, door toedoen van Yeremi Pino. Enzo Le Fée bracht de thuisploeg luttele minuten later echter alweer langszij.

In de tweede helft was Brobbey beslissend voor Sunderland. De spits reageerde attent op een van richting veranderde pass en verschalkte Palace-doelman Dean Henderson met een schot met buitenkant-rechts dat via de onderkant van de lat binnen ging: 2-1.

Liverpool - Burnley

Liverpool speelde de laatste drie competitiewedstrijden gelijk en hoopte tegen Burnley eindelijk weer eens drie punten te kunnen bijschrijven. Dominik Szoboszlai liet na een halfuur na om The Reds op voorsprong te zetten; de Hongaar schoot een penalty op de lat. Vlak voor rust was het alsnog raak, toen Florian Wirtz Liverpool op 1-0 zette.

De voorsprong hield echter geen stand. Twintig minuten na rust kwam Burnley langszij, door toedoen van Marcus Edwards, die in Nederland actief was voor Excelsior. De aanvaller verschalkte Alisson Becker met een schot in de verre hoek en bepaalde de eindstand daarmee op 1-1.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Sunderland - Crystal Palace

Sunderland
2 - 1
Crystal Palace
Vandaag gespeeld om 16:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
16
3
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
8
Chelsea
21
10
31
9
Fulham
21
0
31
10
Sunderland
21
-1
30
11
Brighton
21
3
29
12
Everton
21
-2
29

