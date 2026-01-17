Live voetbal 24

City-fans eisen vertrek van Nathan Aké na Man United - Man City

Nathan Aké bij Manchester City
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
17 januari 2026, 15:39   Bijgewerkt: 15:57

Manchester United heeft zaterdagmiddag afgerekend met aartsrivaal Manchester City. De thuisploeg was met 2-0 te sterk in de Manchester Derby, en die zege was absoluut niet onverdiend te noemen. Tijdens én na het duel zijn veel fans van Manchester City niet te spreken over Nathan Aké.

Manchester United speelde een uitstekende eerste helft en zag liefst twee goals afgekeurd worden. Door treffers van Amad Diallo en Bruno Fernandes ging wegens buitenspel een streep. Na rust beloonde United zichzelf wel. Bryan Mbeumo opende de score, nadat hij daarvoor enkele grote kansen onbenut had gelaten.

Artikel gaat verder onder video

Dik tien minuten later verdubbelde Patrick Dorgu de score. De linksback besliste daarmee het duel. In de blessuretijd dacht Mason Mount de 3-0 te maken, maar ook hier ging een streep doorheen wegens buitenspel.

Nathan Aké gebeten hond na Man Utd - Man City

Aké, die een basisplaats had als linksback bij Manchester City, krijgt veel kritiek van de fans. De Nederlander is geen onbetwiste basisspeler meer bij the Citizens en leek daar zaterdagmiddag weinig verandering in te brengen. Veel supporters van de Engelse grootmacht zijn dan ook bijzonder negatief over het optreden van de verdediger:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Martínez overwoog serieus om te stoppen na kruisbandblessure

Martínez overwoog serieus om te stoppen na kruisbandblessure

  • Gisteren, 05:55
  • Gisteren, 05:55
Ruud van Nistelrooij met op de achtergrond het logo van Manchester United

Manchester United bevestigt komst Carrick en laat Van Nistelrooij links liggen

  • di 13 januari, 20:24
  • 13 jan. 20:24
Brian Brobbey van Sunderland

Brian Brobbey weigert in Engeland interview met journalist Sjoerd Mossou

  • di 13 januari, 10:15
  • 13 jan. 10:15
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nathan Aké

Nathan Aké
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 30 jaar (18 feb. 1995)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
11
0
2024/2025
Man City
10
0
2023/2024
Man City
29
2
2022/2023
Man City
26
1

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Man City
22
24
43
3
Aston Villa
21
9
43
4
Man Utd
22
6
35
5
Liverpool
21
4
35
6
Brentford
21
7
33

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel