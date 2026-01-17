Manchester United heeft zaterdagmiddag afgerekend met aartsrivaal Manchester City. De thuisploeg was met 2-0 te sterk in de Manchester Derby, en die zege was absoluut niet onverdiend te noemen. Tijdens én na het duel zijn veel fans van Manchester City niet te spreken over .

Manchester United speelde een uitstekende eerste helft en zag liefst twee goals afgekeurd worden. Door treffers van Amad Diallo en Bruno Fernandes ging wegens buitenspel een streep. Na rust beloonde United zichzelf wel. Bryan Mbeumo opende de score, nadat hij daarvoor enkele grote kansen onbenut had gelaten.

Dik tien minuten later verdubbelde Patrick Dorgu de score. De linksback besliste daarmee het duel. In de blessuretijd dacht Mason Mount de 3-0 te maken, maar ook hier ging een streep doorheen wegens buitenspel.

Nathan Aké gebeten hond na Man Utd - Man City

Aké, die een basisplaats had als linksback bij Manchester City, krijgt veel kritiek van de fans. De Nederlander is geen onbetwiste basisspeler meer bij the Citizens en leek daar zaterdagmiddag weinig verandering in te brengen. Veel supporters van de Engelse grootmacht zijn dan ook bijzonder negatief over het optreden van de verdediger: