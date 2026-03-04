was zondag na de wedstrijd tussen FC Volendam en FC Groningen (3-2) ‘ontroostbaar’, zo laat algemeen directeur Frank van Mosselveld weten in de podcast De Bestuurskamer. De middenvelder moest vroeg in de tweede helft per brancard van het veld met een kruisbandblessure, waardoor hij een zomerse toptransfer lijkt te kunnen vergeten.

FC Groningen verloor zondag op bezoek bij FC Volendam door een tegengoal diep in blessuretijd voor de zesde keer op rij in de Eredivisie. Na afloop waren de gedachten van de noorderlingen echter vooral bij Resink, die na enkele minuten in de tweede helft een kruisbandblessure opliep en per brancard van het veld moest. Een dag na de wedstrijd bevestigde de middenvelder dat hij voorlopig niet kan spelen. “Alles en iedereen was verdrietig door wat hem overkwam”, blikt Van Mosselveld terug op afgelopen weekend.

“Hij heeft de afgelopen tijd zoveel over zich heen gehad, maar is daar altijd heel goed mee omgegaan”, doelt de algemeen directeur op de transferperikelen van afgelopen winter. Resink werd onder meer gelinkt aan een stap naar Ajax en Feyenoord, terwijl Benfica in de slotfase van de transferwindow nog een serieuze poging voor de middenvelder deed. “Dan gebeurt dit… Aan de reactie van de jongens op het veld, was ook direct te zien dat het goed mis was.”

Terwijl Resink per brancard van het veld werd gebracht, haastten Van Mosselveld en technisch directeur Mo Allach zich naar de kleedkamer. “Hij is dan intens verdrietig, natuurlijk”, blikt de algemeen directeur terug op dat moment. “Hij is een van de grootste talenten van Nederland, wij hebben hem als club verteld dat hij afgelopen zomer en winter moest blijven om komende zomer een heel mooie stap te maken. Als je dan een ogenschijnlijk zware blessure oploopt, dan ben je ontroostbaar.”

Van Mosselveld geeft aan dat hij meedeelde in het verdriet van Resink. “Je voelt aan alles wat hij doormaakt. Voor zo’n jonge speler is het echt onbeschrijfelijk. En ja, het raakt je ook als bestuurder. Want natuurlijk gaat het om het resultaat en de punten, maar als je een mens dit ziet meemaken, dan doet dat ook als directeur pijn.”